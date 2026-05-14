Безупречный Ctrl+C / Ctrl+V. В Краснодаре состоится премьера спектакля «ЧП»

Краснодарский край

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
Краснодарцы смогут оценить постановку актерской лаборатории Екатерины Корецкой (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 23 и 24 мая премьерные показы спектакля «ЧП». Это выпускной проект актерской лаборатории Екатерины Корецкой.

Главный герой Коля — настоящий ас своего «автопилота». Каждый день он отправляется на работу, которую терпеть не может, привычно брюзжит на унылый серый город и по инерции делит быт с женщиной, которую не любит. Его существование — безупречная калька, вечный цикл «Ctrl+C / Ctrl+V». В нем все просто, предсказуемо, безопасно и совершенно безжизненно.

Но Вселенная не терпит затянувшихся иллюзий. Рано или поздно за каждым таким Колей приходят.

«Спектакль-зеркало о том, как страшно проснуться, и почему еще страшнее — продолжать спать. Приходите познакомиться со своим внутренним Колей. Возможно, именно сегодня ваш «автопилот» даст сбой», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 23 и 24 мая 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15-17 мая «Один театр» покажет премьеру камерного спектакля о жизни после развода.

