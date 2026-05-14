На первом ArsFest в Краснодаре выступят 10 экспериментальных и шумовых музыкантов, покажут фильм о ростовском музыканте-изобретателе Папе Срапе и представят кассетный лейбл

23 мая в Краснодаре состоится Фестиваль экспериментальной музыки им. Арсения Авраамова, посвященный авангардным жанрам, включая эмбиент, нойз, дроун, а также — «музыке изобретательной, использующей неконвенциональные техники и неконвенциональную технику». Фестиваль пройдет впервые, вход будет бесплатным. Об этом редакции Юга.ру сообщили организаторы фестиваля. «В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося музыкального деятеля Арсения Михайловича Авраамова. Авраамов — один из основателей экспериментальной, индастриал и шумовой музыки, предвосхитивший такие практики, как конкретная и микротональная музыка, большой музыкальный теоретик и собиратель аутентичной музыки народов Кавказа. Странным образом фигура Арсения Михайловича почти незаметна в России. Фестиваль Авраамова ставит своей целью не только отдать дань уважения непримиримому новатору и авантюристу, но и напомнить об у́дали авангардной мысли прошлого и необходимости подобной у́дали сегодня», — сказано в анонсе фестиваля.

На фестивале выступят 10 музыкальных проектов, представленных организаторами следующим образом: Morgendämmerung — дроун-эмбиент проект из Краснодара.

ddv.user — участник краснодарских групп «Два пустых скафандра» и Aryun. На фестивале исполнит эклектичный перформанс — от электроакустики до техно.

hatamazzy (СПб) — глитч/деконстрактед проект Ивана Белецкого из арт-рок группы Dvanov.

man, listen (Владивосток) — электроакустика, абстрактные формы, ломаный ритм, паттерны, импровизация под влиянием норвежской и японской экспериментальных сцен.

Mark Bezvorotny — музыкальный подпольщик, любитель авангардной академической музыки, фри-джаза и экспериментальной электроники. Играет бо‌льшую часть жизни, вдохновляется: Marcus Gilmore, Han Bennink, Eric Harland, Paal Nilssen-Love.

Макс Алёхин в рамках проекта Digital fixation of audio processes сыграет несколько «калейдоскопов» из одноименного альбома при помощи собственной разработки Binary synth, которая переводит двоичный код любого файла в звук.

Verruchter Traum — power electronics из Бежецка, затрагивающий темы звуковых территориальных псиопов и телесной хрупкости.

Kirill Pakhomov — сольный проект гитариста и вокалиста нойз-рок группы Mrmraum.

Hexenoise — harsh noise / power electronics проект из Краснодара от участника группы «Каландар». Грохот метала, поток статических разрядов и стены фидбека.

Crimes Against Flesh And Bone — едкий ПЕ [power electronics] из сердца Поволжья, медленно катящийся в степи умерщвленного индастриала. Тотальная гарь и ядовитая ржавчина фидбэка. Музыканты перечислены в предполагаемой очередности выступлений. Mark Bezvorotny и man, listen выступят сольно и вместе. В середине программы состоится краснодарская премьера документального фильма Papa Srapa (реж. Константин Иванов и Никита Кабардин, 2021). Эдуард Срапионов aka Папа Срапа (1961—2022) занимался разработкой собственных шумовых инструментов, создаваемых из старых радиодеталей, в том числе — из созданных на Заводе измерительных приборов (ЗИП), в бывших зданиях которого состоится фестиваль.

Режиссеры успели выпустить фильм до смерти Срапионова и получить его одобрение. О создании картины они рассказывали так: «Мы пробирались в многочисленные полутемные комнаты и просторные залы, где он выступал, преследовали его в зловещем подземном мире заброшенной фабрики. Мы слушали его подкрепленные выпивкой откровения о советском андеграунде в петербургских сквотах и впитывали его апокалиптические синтезаторные вопли, созданные своими руками. А потом мы вышли на свет. И вдруг поняли, о чем на самом деле этот фильм — не только о Папе Срапе, но и об этих огромных, гулких склепах русской шумовой музыки. Об уровнях и слоях, которые еще предстоит открыть, с их историей, уходящей корнями в царскую Россию и новую индустриальную эпоху».

Эдуард Срапионов aka Папа Срапа © Кадр из фильма Papa Srapa (реж. Константин Иванов и Никита Кабардин, 2021)

Также в программе заявлен воркшоп и кассетное дистро от Weird records — «кубанского лейбла, издающего очень странную, но уже привычную нам музыку». Фестиваль им. Авраамова начнется 23 мая в 17:00 в арт-пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5В лит. Ц. Вход свободный. Больше подробностей можно узнать в телеграм-канале фестиваля.