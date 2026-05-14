Яркая подсветка, необычные фонари и пещеры со сталактитами. В соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар»

В социальных сетях появились фото и видео новых объектов в парке «Краснодар». Некоторые из них еще закрыты для посещения

На одной из серий фото запечатлен многоуровневый подземный сад — глубокий цилиндр с террасами и растениями, о котором Юга.ру подробнее рассказывали в марте.

12 мая в телеграм-канале «Просто Евгений» опубликовали кадры новых объектов в парке «Краснодар», снятые на квадрокоптер в темное время суток.

На кадрах видно, что в центре появилась ярко-зеленая подсветка, а по бокам — желтая. Помимо этого, по периметру сада построили веранды с навесами и установили большие деревья.

Еще одна серия кадров посвящена самой высокой локации парка — озеру «Отражение». Объект открыли в конце марта.

На снимках видно, что в темное время суток локацию украшает разноцветная подсветка — желтая, красная, зеленая и фиолетовая. Также вокруг озера установили необычные фонари в виде кашпо, из которых «растут» деревья с большими шарами вместо листвы.