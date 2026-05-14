Яркая подсветка, необычные фонари и пещеры со сталактитами. В соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар»
В социальных сетях появились фото и видео новых объектов в парке «Краснодар». Некоторые из них еще закрыты для посещения
12 мая в телеграм-канале «Просто Евгений» опубликовали кадры новых объектов в парке «Краснодар», снятые на квадрокоптер в темное время суток.
На одной из серий фото запечатлен многоуровневый подземный сад — глубокий цилиндр с террасами и растениями, о котором Юга.ру подробнее рассказывали в марте.
На кадрах видно, что в центре появилась ярко-зеленая подсветка, а по бокам — желтая. Помимо этого, по периметру сада построили веранды с навесами и установили большие деревья.
Еще одна серия кадров посвящена самой высокой локации парка — озеру «Отражение». Объект открыли в конце марта.
На снимках видно, что в темное время суток локацию украшает разноцветная подсветка — желтая, красная, зеленая и фиолетовая. Также вокруг озера установили необычные фонари в виде кашпо, из которых «растут» деревья с большими шарами вместо листвы.
Японскому саду в Краснодаре — три года:
Также фотограф показал, как ночью выглядит известная многим локация — «Амфитеатр воды», который открыли еще в сентябре 2025 года. В темное время суток каньон подсвечивается ярко-красным цветом — из-за этого объект становится еще более футуристичным и напоминает жерло вулкана с горящей лавой.
Помимо этого, известно еще об одной новой локации в парке «Краснодар», которая находится под землей, — искусственной пещере со сталактитами.
По словам автора ролика, на объекте активно ведутся работы. В социальных сетях предполагают, что локация станет частью большого подземного лабиринта.
Эти догадки можно объяснить тем, что еще один скрытый пещерный объект располагается под скульптурной композицией с обнаженными людьми, расположенной напротив «парящего сада».
Напомним, под этой скульптурой находится круглое отверстие, напоминающее пропасть. Теперь известно, что внутри «скрывается» большая пещера с рельефными потолком и полом, а также голубой подсветкой.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года стало известно, что парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного.