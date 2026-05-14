Яркая подсветка, необычные фонари и пещеры со сталактитами. В соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

В социальных сетях появились фото и видео новых объектов в парке «Краснодар». Некоторые из них еще закрыты для посещения

12 мая в телеграм-канале «Просто Евгений» опубликовали кадры новых объектов в парке «Краснодар», снятые на квадрокоптер в темное время суток.

На одной из серий фото запечатлен многоуровневый подземный сад — глубокий цилиндр с террасами и растениями, о котором Юга.ру подробнее рассказывали в марте.

  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

На кадрах видно, что в центре появилась ярко-зеленая подсветка, а по бокам — желтая. Помимо этого, по периметру сада построили веранды с навесами и установили большие деревья.

Еще одна серия кадров посвящена самой высокой локации парка — озеру «Отражение». Объект открыли в конце марта.

На снимках видно, что в темное время суток локацию украшает разноцветная подсветка — желтая, красная, зеленая и фиолетовая. Также вокруг озера установили необычные фонари в виде кашпо, из которых «растут» деревья с большими шарами вместо листвы.

  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

Японскому саду в Краснодаре — три года:

Также фотограф показал, как ночью выглядит известная многим локация — «Амфитеатр воды», который открыли еще в сентябре 2025 года. В темное время суток каньон подсвечивается ярко-красным цветом — из-за этого объект становится еще более футуристичным и напоминает жерло вулкана с горящей лавой.

  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

Помимо этого, известно еще об одной новой локации в парке «Краснодар», которая находится под землей, — искусственной пещере со сталактитами.

  • © Скриншот видео Виталия Филатова из телеграм-канала «Парк Галицкого»
    © Скриншот видео Виталия Филатова из телеграм-канала «Парк Галицкого»

По словам автора ролика, на объекте активно ведутся работы. В социальных сетях предполагают, что локация станет частью большого подземного лабиринта.

Эти догадки можно объяснить тем, что еще один скрытый пещерный объект располагается под скульптурной композицией с обнаженными людьми, расположенной напротив «парящего сада».

Напомним, под этой скульптурой находится круглое отверстие, напоминающее пропасть. Теперь известно, что внутри «скрывается» большая пещера с рельефными потолком и полом, а также голубой подсветкой.

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Парк Галицкого»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Парк Галицкого»

Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года стало известно, что парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного.

Благоустройство Город Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Фотография

Новости

Безупречный Ctrl+C / Ctrl+V. В Краснодаре состоится премьера спектакля «ЧП»
В Таганроге разрешили прерывать ЕГЭ И ОГЭ из-за воздушных тревог
Нойз, авангард, кассеты и фильм о Папе Срапе. В Краснодаре пройдет Фестиваль имени Авраамова
Яркая подсветка, необычные фонари и пещеры со сталактитами. В соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар»
Журналюги или журналисты? Губернатор Кондратьев заявил, что в 330 кубанских СМИ работают 10 тысяч человек
Риск паводков и ветер до 25 м/с. До конца недели Краснодарский край накроет непогода

Лента новостей

Реклама на сайте