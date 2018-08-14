Суд по взысканию имущества бывшей жены Цапка перенесли на 4 сентября

Судебное заседание по взысканию имущества Анжелы-Марии Цапок пострадавшим от действий кущевской банды отложили до 4 сентября

Заседание должно было состояться в Октябрьском районном суде Краснодара 14 августа. Дату перенесли из-за того, что не успели реализовать земельные участки, принадлежащие Сергею Цапку.

Рассмотрение заявки о взимании денег со счетов Анжелы-Марии Цапок состоится после реализации земельных участков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника УФССП по Краснодарскому краю Алексея Пащенко.

Как сообщали Юга.ру, в 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова обнаружили тела 12 человек. По подозрению в организации убийства в Ростовской области был задержан Сергей Цапок. Также арестовали более десяти человек, причастных к преступлению.

Жена Сергея Цапка отказалась от супруга, заявив, что их связывали только дети.

В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды Сергея Цапка за убийство 19-ти человек. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО.

Анжела-Мария Цапок подавала апелляцию о восстановлении срока обжалования решения Кущевского районного суда, взыскавшего 253 млн рублей в пользу потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевской. В 2015 году суд взыскал с банды Цапка 1,4 млн рублей компенсации морального вреда.

В 2016 году вдова главаря банды Цапков потребовала освободить свое имущество из-под ареста. Она оспорила законность ареста, утверждая, что деньги, машина и недвижимость принадлежат ей, и процесс по выплате компенсаций для потерпевших был приостановлен.