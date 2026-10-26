«Памятник пакости» поставили жители Ростовской области. Он посвящен соседке, которая перекрыла участок дороги

В хуторе Камышеваха жители установили памятник после конфликта с предпринимательницей, которая перекрыла дорогу

20 октября телеграм-канал Don Mash сообщил, что в хуторе Камышеваха Ростовской области местные жители установили «памятник пакости» своей соседке, которая перекрыла улицу Французскую. Конфликт начался еще в июле. Тогда местная предпринимательница Зинаида Щедрина заявила, что часть единственной асфальтированной улицы в хуторе — Французской — принадлежит ей. Женщина сообщила, что собирается «что-то» строить на этой территории, и пригнала экскаватор, который начал разрушать дорожное покрытие. Зинаида предоставила несколько документов на землю, однако, по словам местных жителей, они противоречат друг другу. Позднее в Камышеваху приехали полицейские и представители администрации. Чиновники пообещали жителям разобраться в ситуации, но этого так и не произошло.

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В начале октября между жителями хутора произошла потасовка, в которой участвовали муж Зинаиды с ножом и сосед с монтировкой. Параллельно предпринимательница пыталась оградить улицу забором и бетонными блоками, но кто-то их украл. В итоге в знак протеста жители установили Зинаиде «памятник». Это произошло после того, как женщина высыпала грунт на улицу Французскую и поставила знак «Стоп», чтобы автомобилисты не могли проехать. Местные жители объезжали перекрытый участок по траве, чтобы добраться до своих домов, однако спустя несколько часов и этот путь засыпали грунтом. По данным телеграм-канала, власти заявили, что часть улицы действительно принадлежит Зинаиде, поэтому чиновники «ничего не могут поделать».