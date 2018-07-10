Суд снял арест с 5,5 млн долларов гражданской жены Цапка

В Краснодаре суд снял арест с банковского счета Анжелы‐Марии Цапок, гражданской жены главы организованной преступной группы Сергея Цапка

Арест на счет в 6 млн долларов наложили в 2010 году по требованию следователей. По одной из версий, все деньги и имущество являлись общим капиталом преступного сообщества. Затем планировалось, что деньги и имущество направят на выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.

«Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел заявление представителя Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с 5,5 млн долларов и удовлетворил его», — сказал адвокат Максим Кошелев, который представляет интересы потерпевших.

По его словам, решение суда потерпевшие намерены обжаловать. Адвокат добавил, что ранее направлял ходатайство, в котором просил включить в число участников процесса всех семерых потерпевших. Участие в процессе позволяет претендовать на выплату компенсаций засчет наследства Цапка. Однако суд отклонил заявление, сообщает ТАСС.