Суд снял арест с 5,5 млн долларов гражданской жены Цапка
В Краснодаре суд снял арест с банковского счета Анжелы‐Марии Цапок, гражданской жены главы организованной преступной группы Сергея Цапка
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Арест на счет в 6 млн долларов наложили в 2010 году по требованию следователей. По одной из версий, все деньги и имущество являлись общим капиталом преступного сообщества. Затем планировалось, что деньги и имущество направят на выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.
«Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел заявление представителя Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с 5,5 млн долларов и удовлетворил его», — сказал адвокат Максим Кошелев, который представляет интересы потерпевших.
По его словам, решение суда потерпевшие намерены обжаловать. Адвокат добавил, что ранее направлял ходатайство, в котором просил включить в число участников процесса всех семерых потерпевших. Участие в процессе позволяет претендовать на выплату компенсаций засчет наследства Цапка. Однако суд отклонил заявление, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, совокупные требования по компенсации от 12 потерпевших от действий банды Сергея Цапка из станицы Кущевской составили около 1,4 млрд рублей.
Анжела-Мария Цапок отказалась от супруга, утверждая, что долгое время их ничего не связывает кроме детей. Она оспорила законность ареста, утверждая, что деньги, машина и недвижимость принадлежат ей, и процесс по выплате компенсаций для потерпевших был приостановлен. Не выплачено примерно 150 млн рублей. Ростовский суд в июне снял арест с Porsche и особняка гражданской жены Цапка.
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