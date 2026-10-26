Ростовская компания заплатит почти 60 млн рублей за ущерб лесу в Туапсинском районе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«РНД-Проект» заплатит за порчу лесного фонда под Туапсе

25 октября «Коммерсантъ» сообщил, Арбитражный суд Краснодарского края обязал ростовскую компанию ООО «РНД-Проект» выплатить почти 60 млн рублей за ущерб, нанесенный лесу в Туапсинском районе. Фирма разместила строительные материалы на участках общей площадью 3 тыс. кв. метров.

Из материалов дела следует: в мае 2021 года инспекторы нашли в Небугском участковом лесничестве асфальт и битый бетон. По данным на август 2022-го, эти стройматериалы так и лежали на том же месте.

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Компания перевозила грунт, чтобы расширить обочину и сделать защитную насыпь на дороге к поселку Гизель-Дере. Судмедэкспертиза показала: стройматериалы укрепляли аварийно опасный участок дороги, а химического загрязнения почвы не нашли. Но суд решил, что даже если химии в почве нет, это не значит, что земля не испорчена.

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