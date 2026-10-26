«Спрашивали сразу обо всем». В аэропорту Краснодара продолжают допрашивать пассажиров с пропиской в Крыму
В аэропорту Краснодара пассажиров с крымской пропиской без объяснения причин отправляют на дополнительную проверку
25 октября редакторка Юга.ру прилетела из Турции в Краснодар. Она рассказала, что сразу после посадки из самолета никого не выпускали — люди находились внутри лайнера около 20 минут.
В зоне паспортного контроля в аэропорту была большая очередь — проверки ожидали пассажиры нескольких рейсов. При этом сотрудники пограничной службы начали проводить ее не сразу.
Редакторка простояла в очереди около двух часов. Она рассказала, что каждому прилетевшему задавали много вопросов.
Кроме того, пассажиров с пропиской в Крыму отправляли на дополнительную проверку без объяснения причин. Одна из таких туристок заявила, что ее спрашивали «сразу обо всем», но прокомментировать подробнее отказалась.
Аэропорт Краснодара переходит на зимнее расписание:
Напомним, ранее, 22 октября, пассажиров с крымской пропиской держали в аэропорту Краснодара более 10 часов. Тогда у них забрали паспорта и ничего не объяснили.
Сколько именно пассажиров отправили на проверку и как долго они находились в аэропорту, неизвестно. Редакторка отметила, что после ее прохождения ею границы в зоне паспортного контроля еще оставалось много людей.
Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту, но с ограничениями.