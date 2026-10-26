«Спрашивали сразу обо всем». В аэропорту Краснодара продолжают допрашивать пассажиров с пропиской в Крыму

В аэропорту Краснодара пассажиров с крымской пропиской без объяснения причин отправляют на дополнительную проверку

25 октября редакторка Юга.ру прилетела из Турции в Краснодар. Она рассказала, что сразу после посадки из самолета никого не выпускали — люди находились внутри лайнера около 20 минут.

В зоне паспортного контроля в аэропорту была большая очередь — проверки ожидали пассажиры нескольких рейсов. При этом сотрудники пограничной службы начали проводить ее не сразу.

Редакторка простояла в очереди около двух часов. Она рассказала, что каждому прилетевшему задавали много вопросов.

Кроме того, пассажиров с пропиской в Крыму отправляли на дополнительную проверку без объяснения причин. Одна из таких туристок заявила, что ее спрашивали «сразу обо всем», но прокомментировать подробнее отказалась.