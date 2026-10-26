Только половина семей на Кубани могут позволить себе снять «двушку» — регион занял 48-е место в списке доступности аренды

26 октября издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. Краснодарский край занял 48-е место из 85: снять типовую двухкомнатную квартиру и покрыть повседневные расходы могут только 50,6% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Для этого семье необходимо зарабатывать 117,7 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 9,9%. По темпам роста регион занял второе место в России, поднявшись в общем рейтинге на 18 позиций. Эксперты объяснили это ростом зарплат и небольшим снижением стоимости аренды.