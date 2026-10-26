Только половина семей на Кубани могут позволить себе снять «двушку» — регион занял 48-е место в списке доступности аренды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Краснодарский край занял 48-е место из 85 регионов по доступности аренды двухкомнатных квартир

26 октября издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. Краснодарский край занял 48-е место из 85: снять типовую двухкомнатную квартиру и покрыть повседневные расходы могут только 50,6% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Для этого семье необходимо зарабатывать 117,7 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 9,9%. По темпам роста регион занял второе место в России, поднявшись в общем рейтинге на 18 позиций. Эксперты объяснили это ростом зарплат и небольшим снижением стоимости аренды.

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Отметим, что в 2025 году Кубань занимала 66-е место в аналогичном рейтинге — аренда была доступна лишь 40% семей с детьми. Годом ранее показатель был еще ниже — 37,7%.

Лидерами рейтинга стали ХМАО (77,5%), ЯНАО (77,4%) и Магаданская область (72,1%). Наименее доступной аренда оказалась в республиках Северного Кавказа: Чечне (14,4%), Ингушетии (19,1%) и Кабардино-Балкарии (22,5%). Адыгея заняла 65-е место (44,8%). В среднем по России арендовать жилье могут около 54% семей при совокупном доходе в 131 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае семье нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру.

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