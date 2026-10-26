К аэропорту Краснодара построят три дороги: один из участков будет платным

Всего к хабу будет три подъездных пути. Первый пройдет через улицу Бершанскую и Аэропортовский проезд. Второй — по трассе Краснодар — Кропоткин — Ставрополь в районе хутора Ленина. Третий — от Восточного обхода в сторону Пригородного, через железную дорогу и дальше к новому терминалу.

26 октября 93.ру сообщил , что одну из дорог, ведущих к новому аэропорту Краснодара, планируют сделать платной.

Первую дорогу уже ремонтируют. Из бюджета Краснодара выделили почти 190 млн рублей. Остальные средства пойдут из регионального бюджета. Завершить работы планируют в мае 2027 года.

За второй и третий подъезды отвечают краевые власти. Это единый проект строительства дороги протяженностью больше 15 километров. Для его реализации министерство экономики Кубани в июне заключило концессионное соглашение с дорожно-строительной компанией «Автобан».

В администрации пояснили, что цель проекта — создать прямой и быстрый путь к новому терминалу аэропорта, а также перераспределить транспортные потоки. В частности, часть нагрузки планируют перенаправить с трассы Краснодар — Кропоткин — Ставрополь на М-4 «Дон».

Первый этап работ охватывает участок от трассы Краснодар — Кропоткин до нового терминала. На этом отрезке проезд будет бесплатным.

На втором участке хотят взимать плату за проезд. Это около 9,2 километра пути — от Тихорецкой, через Лорис, Восточный обход и в сторону поселка Пригородного.