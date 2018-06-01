Ростовский суд снял арест с Porsche и особняка гражданской жены Цапка. Из-за этого пострадавшие могут лишиться компенсаций

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону принял решение снять арест с имущества Анжелы‐Марии Цапок, гражданской жены главы ОПГ Сергея Цапка

«Суд удовлетворил требование Анжелы-Марии Цапок в части снятия ареста с особняка и автомашины Porsche Panamera Turbo, а также выделил в отдельное производство вопрос о снятии ареста с $6 млн — этот вопрос будет рассмотрен позже», — цитирует ТАСС адвоката потерпевших Максима Кошелева.

По его словам, деньги и имущество арестовали в 2010 году по просьбе следственных органов, занимавшихся делом банды. Следователи считали, что все это является общим капиталом преступного сообщества.

Когда бандиты были осуждены, арест имущества продлили в интересах потерпевших, чтобы они могли получить компенсации — решения судов определяют выплаты на более чем 270 млн рублей.