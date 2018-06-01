Ростовский суд снял арест с Porsche и особняка гражданской жены Цапка. Из-за этого пострадавшие могут лишиться компенсаций
Железнодорожный суд Ростова-на-Дону принял решение снять арест с имущества Анжелы‐Марии Цапок, гражданской жены главы ОПГ Сергея Цапка
«Суд удовлетворил требование Анжелы-Марии Цапок в части снятия ареста с особняка и автомашины Porsche Panamera Turbo, а также выделил в отдельное производство вопрос о снятии ареста с $6 млн — этот вопрос будет рассмотрен позже», — цитирует ТАСС адвоката потерпевших Максима Кошелева.
По его словам, деньги и имущество арестовали в 2010 году по просьбе следственных органов, занимавшихся делом банды. Следователи считали, что все это является общим капиталом преступного сообщества.
Когда бандиты были осуждены, арест имущества продлили в интересах потерпевших, чтобы они могли получить компенсации — решения судов определяют выплаты на более чем 270 млн рублей.
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Анжела-Мария Цапок оспорила законность ареста, утверждая, что деньги, машина и недвижимость принадлежат ей, и процесс по выплате компенсаций для потерпевших был приостановлен. Не выплачено примерно 150 млн рублей.
«Сейчас снятие ареста влечет невозможность компенсировать вред, так как не будет ресурсов, позволяющих это сделать», — добавил Кошелев.
Как сообщали Юга.ру, совокупные требования по компенсации от 12 потерпевших от действий банды Сергея Цапка из станицы Кущевской составили около 1,4 млрд рублей.
Анжела-Мария Цапок отказалась от супруга, утверждая, что долгое время их ничего не связывает кроме детей.
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