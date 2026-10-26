На Кубани родители школьника заплатят миллион за избиение сына участника СВО

Суд Краснодарского края взыскал с родителей школьника 1 млн рублей за то, что их сын избил одноклассника

25 октября издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Краснодарском крае с семьи школьника взыскали 1 млн рублей за избиение сына участника СВО. Известно, что обидчик забирал у пострадавшего телефон, разбрасывал его вещи и провоцировал конфликты. Кроме того, мальчика ударили по лицу, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь. Информация о произошедшем поступила в полицию, однако сотрудники отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку виновный не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Информация о произошедшем поступила в полицию, однако сотрудники отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку виновный не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Позднее мать пострадавшего школьника обратилась в прокуратуру. Она заявила, что сыну причинен вред здоровью средней степени тяжести, а также что ему необходимы лечение и реабилитация. По ее словам, родители обидчика не вышли с ней на связь. В итоге прокуратура края обратилась в суд. Изучив дело, суд взыскал с родителей обидчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.