На Кубани родители школьника заплатят миллион за избиение сына участника СВО

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Суд Краснодарского края взыскал с родителей школьника 1 млн рублей за то, что их сын избил одноклассника

25 октября издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Краснодарском крае с семьи школьника взыскали 1 млн рублей за избиение сына участника СВО.

Известно, что обидчик забирал у пострадавшего телефон, разбрасывал его вещи и провоцировал конфликты. Кроме того, мальчика ударили по лицу, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь.

Информация о произошедшем поступила в полицию, однако сотрудники отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку виновный не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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Информация о произошедшем поступила в полицию, однако сотрудники отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку виновный не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Позднее мать пострадавшего школьника обратилась в прокуратуру. Она заявила, что сыну причинен вред здоровью средней степени тяжести, а также что ему необходимы лечение и реабилитация. По ее словам, родители обидчика не вышли с ней на связь.

В итоге прокуратура края обратилась в суд. Изучив дело, суд взыскал с родителей обидчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

Как писали Юга.ру, в октябре атамана и экс-замгубернатора Власова отправили в тюрьму на 14 лет за хищение имущества для бойцов СВО.

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