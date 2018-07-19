Ремонт Яблоновского моста пообещали выполнить за десять дней

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов 19 июля рассказал, как будет проходить ремонт Яблоновского моста

На брифинге для журналистов он сообщил, что в апреле провели обследование моста и выявили непригодное состояния шести температурных швов. Путепровод будут закрывать полностью в связи с тем, что швы цельные. Последний раз мост ремонтировали в 2012 году. Тогда проводили работы только на верхнем слое моста.

Архипов пояснил, что торги по выбору подрядчика провели летом этого года. Работы будет выполнять ООО «Позитив». Сумма контракта составляет 7,7 млн рублей. Финансировать проект будут из городского бюджета. К работам планируют приступить 4 августа в 0:00. Согласно проекту, работы должны выполнить за 16 дней. Однако сроки ремонта собираются сократить до десяти дней.

По словам заместителя директора ООО «Позитив» Максима Кардашевского, на объекте будут работать до 50 человек в две смены по 12 часов. Подрядчик задействует три единицы техники. Работы будут вести ночью, так как при более низкой температуре смесь ляжет ровнее. Он уточнил, что дожди не повлияют на работу. При осадках температура также будет понижаться.

Исполняющий обязанности замначальника управления ГИБДД по Республике Адыгея Алексей Ковтунов сообщил, что пропускная способность Яблоновского моста составляет 1,4 тыс. автомобиля на полосе в час. Путепровод работает эффективно практично круглосуточно. В связи с ремонтом нагрузка на Тургеневский мост увеличится более чем на 30%. По его словам, сейчас пропускная способность Тургеневского моста — 55 тыс. автомобилей в сутки.

В Краснодаре и Адыгее установят 11 информационных щитов о закрытии моста. Общественный транспорт из Адыгеи будет высаживать пассажиров перед мостом. Затем жители должны будут пройти по путепроводу к общественному транспорту в Краснодаре. Пешком до остановки транспорта около 1 км. Там находится конечная остановка трамвайных маршрутов № 2 и 4, а также автовокзал «Южный».