Проект моста между Кубанью и Адыгеей предложат включить в федеральную программу

Общественная палата Краснодарского края обсудила с властями Кубани и Адыгеи строительство нового Яблоновского моста

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов рассказал, что более чем за год работы над проблемой был подготовлен проект моста, проведена экспертиза, вопросы отвода земли по берегам реки Кубани находятся в стадии решения.

В мероприятии приняли участие представители профильных комиссий краевой общественной палаты Владимир Коробач и Александр Полиди, зампредседателя Общественной палаты Адыгеи Тимур Барчо, официальный представитель Адыгеи в Краснодарском крае Нальбий Гатагу, представители краевых и городских органов власти, а также представители бизнеса двух регионов.

Член Общественной палаты Краснодарского края Мурат Дударев выступил с инициативой проведения совещания по вопросу строительства дублера моста между Краснодарским краем и Адыгеей.

Участники совещания договорились совместно добиваться придания Яблоновскому мосту федерального статуса — именно такой по закону должна быть дорога, соединяющая два субъекта России, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе общественной палаты Кубани.

Общественники Кубани и Адыгеи собираются предложить «Росавтодору» включить проект строительства Яблоновского моста в одну из федеральных программ. Кроме того, в Общественную палату РФ направят обращения с просьбой поддержать возведение нового моста.

Как сообщали Юга.ру, в середине января мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным форсировать тему строительства моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе. Глава краевого центра добавил, что если власти Адыгеи выделят 50% от стоимости проекта, будет смысл обсуждать эту тему.

После этого руководство группы компаний AXIS, которая занимается строительными проектами в Краснодаре и Новой Адыгее, заявило о готовности построить за свой счет пешеходный мост через реку Кубань.

К концу января AXIS представил проект пешеходного моста и назвал сроки реализации — 2020 год.