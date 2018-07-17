Яблоновский мост на полмесяца закроют для машин
Движение по Яблоновскому мосту, который соединяет Адыгею и Краснодарский край, планируется перекрыть с 4 по 20 августа
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, это связано с ремонтными работами на участке федеральной трассы. В течение двух недель на мосту отремонтируют деформационные швы.
Более подробно вопросы реконструкции обсудят 17 июля в Краснодаре на совещании представителей дорожных служб Кубани и Адыгеи.
«На период ремонтных работ перекрывается автомобильное движение, но сохраняется пешеходное. В настоящее время ведется подготовка информационных щитов, где будут предложены объездные пути — через Тургеневский мост и Краснодарское водохранилище», — рассказали в МВД по Адыгее.
Информационные щиты с предупреждающей информацией о временном ограничении движения машин через Яблоновский мост установят в пяти местах на подъездных путях трассы. Также в период ремонта моста ГИБДД Адыгеи организует постоянную работу патрулей ДПС для организации движения в объезд Яблоновского моста.
Как сообщали Юга.ру, в 2012 году депутаты Гордумы утвердили новый генплан, по которому планировалось построить четыре новых моста, в том числе новый четырехполосный Яблоновский мост.
В январе 2018 года на Тургеневском мосту заменили температурные швы и восстановили асфальтобетонное покрытие. Примерно в это же время мэр города Евгений Первышов на встрече со СМИ заявил, что не считает нужным обсуждать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет.
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