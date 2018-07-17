Яблоновский мост на полмесяца закроют для машин

Движение по Яблоновскому мосту, который соединяет Адыгею и Краснодарский край, планируется перекрыть с 4 по 20 августа

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, это связано с ремонтными работами на участке федеральной трассы. В течение двух недель на мосту отремонтируют деформационные швы.

Более подробно вопросы реконструкции обсудят 17 июля в Краснодаре на совещании представителей дорожных служб Кубани и Адыгеи.

«На период ремонтных работ перекрывается автомобильное движение, но сохраняется пешеходное. В настоящее время ведется подготовка информационных щитов, где будут предложены объездные пути — через Тургеневский мост и Краснодарское водохранилище», — рассказали в МВД по Адыгее.

Информационные щиты с предупреждающей информацией о временном ограничении движения машин через Яблоновский мост установят в пяти местах на подъездных путях трассы. Также в период ремонта моста ГИБДД Адыгеи организует постоянную работу патрулей ДПС для организации движения в объезд Яблоновского моста.