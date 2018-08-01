Первышов: Яблоновский мост не закроют, пока не возобновят проезд на перекрестке Тургенева и Северной

Глава Краснодара Евгений Первышов 1 августа поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной

Об этом мэр сказал во время выездного рабочего совещания на улице Тургенева, где сейчас идут работы по подготовке дороги к асфальтировке после замены коммуникаций.

Первышов подчеркнул, что после закрытия Яблоновского моста на ремонт колоссальная нагрузка ляжет на Тургеневский мост и прилегающие к нему улицы.

«Необходимо до закрытия движения по мосту заасфальтировать перекресток улиц Тургенева и Северной, открыть его для движения транспорта. Только в таком порядке. При этом главным условием остается качество, соблюдение необходимых технологических процессов, чтобы впоследствии не пришлось возвращаться на объект и что-то переделывать», — поручил глава Краснодара.