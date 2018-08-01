Первышов: Яблоновский мост не закроют, пока не возобновят проезд на перекрестке Тургенева и Северной

Адыгея, Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 1 августа поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной

Об этом мэр сказал во время выездного рабочего совещания на улице Тургенева, где сейчас идут работы по подготовке дороги к асфальтировке после замены коммуникаций.

Первышов подчеркнул, что после закрытия Яблоновского моста на ремонт колоссальная нагрузка ляжет на Тургеневский мост и прилегающие к нему улицы.

«Необходимо до закрытия движения по мосту заасфальтировать перекресток улиц Тургенева и Северной, открыть его для движения транспорта. Только в таком порядке. При этом главным условием остается качество, соблюдение необходимых технологических процессов, чтобы впоследствии не пришлось возвращаться на объект и что-то переделывать», — поручил глава Краснодара.

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Директор Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Евгений Романов рассказал, что перекресток Тургенева и Северной было необходимо закрыть, чтобы проложить инженерные сети, заменить головной ливневый коллектор на отрезке Тургенева от Гагарина в сторону Калинина.

Романов объяснил, что для укладки асфальта необходимо сухое основание, поэтому после дождя придется подождать, когда оно просохнет. При хорошей погоде угол Тургенева и Северной планируют открыть не позднее ночи с 3 на 4 августа.

Ремонт дороги на перекрестке улиц Тургенева и Северной © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Ремонт дороги на перекрестке улиц Тургенева и Северной © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Ремонт дороги на перекрестке улиц Тургенева и Северной © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Ремонт дороги на перекрестке улиц Тургенева и Северной © Фото пресс-службы администрации Краснодара

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Сейчас на Тургенева уложили слой асфальтобетона на квартале от Северной до Артиллерийской. В ночь на 1 августа специалисты начали асфальтировать квартал от Артиллерийской до Власова, передает пресс-служба городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, Яблоновский мост, который связывает Кубань и Адыгею, планировалось закрыть для транспорта с 4 по 20 августа, это необходимо для замены деформационных швов моста. Позже директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пообещал сократить срок ремонта до десяти дней.

Портал Юга.ру подготовил материал о том, как автомобилистам двигаться после перекрытия Яблоновского моста, в котором предложил варианты, как попасть в Краснодар и как покинуть город.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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