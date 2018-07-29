В Краснодаре из-за ливней перекресток улиц Северной и Тургенева откроют на неделю позже срока

В Краснодаре ремонтные работы на пересечении улиц Тургенева и Северной планируют завершить к 6 августа

Первоначально ремонт планировали завершить до 30 июля. Срок увеличили в связи с ливневыми дождями. «Прокладку коллектора на перекрестке завершили в отведенный срок. Но восстановление дорожного покрытия задерживается из-за дождей и подтоплений. Необходимо сначала просушить землю, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтированию. Из-за этого временную схему дорожного движения пришлось продлить до 4:00 6 августа», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Сейчас автомобили объезжают ремонтируемый участок по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Головатого, Братьев Игнатовых. На время ремонта на пересечении улиц Северной и Карла Маркса изменили направление главной дороги по основному потоку движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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