В Краснодаре из-за ливней перекресток улиц Северной и Тургенева откроют на неделю позже срока
В Краснодаре ремонтные работы на пересечении улиц Тургенева и Северной планируют завершить к 6 августа
Первоначально ремонт планировали завершить до 30 июля. Срок увеличили в связи с ливневыми дождями.
«Прокладку коллектора на перекрестке завершили в отведенный срок. Но восстановление дорожного покрытия задерживается из-за дождей и подтоплений. Необходимо сначала просушить землю, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтированию. Из-за этого временную схему дорожного движения пришлось продлить до 4:00 6 августа», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Сейчас автомобили объезжают ремонтируемый участок по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Головатого, Братьев Игнатовых. На время ремонта на пересечении улиц Северной и Карла Маркса изменили направление главной дороги по основному потоку движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в связи с ремонтом на пересечении улиц Тургенева и Северной с 20 июля изменили маршруты автобусов № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90, 106А.
Глава города Краснодара Евгений Первышов 25 июля заявил, что некоторые виды работ по ремонту на улице Тургенева приостановили из-за дождей.
Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября.
В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог.
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