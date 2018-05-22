ФК «Кубань» могут объединить с «Афипсом» и переименовать в «Екатеринодар»

«Матч ТВ» сообщил о возможном слиянии «Афипса» с «Кубанью» в случае, если команда из Северского района станет победителем зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги

В случае объединения клуб могут переименовать в «Екатеринодар», он будет выступать в первенстве ФНЛ, а домашней ареной команды станет стадион «Кубань». Предполагается, что спустя время клубу вернут название «Кубань», передает «Матч ТВ». Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Краснодарском края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.

В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. Желто-зеленые завершили сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получили лицензию РФС на следующий сезон. У команды есть время до 31 мая, чтобы подать апелляцию и добиться выдачи лицензии для выступления в первом дивизионе. «Афипс» за один тур до конца сезона идет на первом месте в зоне «Юг», на одно очко опережая «Армавир». Победитель определится 27 мая, когда «Афипс» в Пятигорске сыграет с «Машуком-КМВ», а армавирцы в Майкопе проведут матч с «Краснодаром-2».