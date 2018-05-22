ФК «Кубань» могут объединить с «Афипсом» и переименовать в «Екатеринодар»
«Матч ТВ» сообщил о возможном слиянии «Афипса» с «Кубанью» в случае, если команда из Северского района станет победителем зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги
В случае объединения клуб могут переименовать в «Екатеринодар», он будет выступать в первенстве ФНЛ, а домашней ареной команды станет стадион «Кубань». Предполагается, что спустя время клубу вернут название «Кубань», передает «Матч ТВ».
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Краснодарском края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.
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В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.
Желто-зеленые завершили сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получили лицензию РФС на следующий сезон. У команды есть время до 31 мая, чтобы подать апелляцию и добиться выдачи лицензии для выступления в первом дивизионе.
«Афипс» за один тур до конца сезона идет на первом месте в зоне «Юг», на одно очко опережая «Армавир». Победитель определится 27 мая, когда «Афипс» в Пятигорске сыграет с «Машуком-КМВ», а армавирцы в Майкопе проведут матч с «Краснодаром-2».
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Владелец «Афипса» Андрей Андреев ответил на вопрос корреспондента «Матч ТВ», действительно ли существует проект, предполагающий, что в следующем сезоне команда из Северской станет «Екатеринодаром».
«Пока ничего говорить не буду. У нас впереди решающий матч. Если получится победить, то на следующей неделе все будет объявлено», — сказал президент клуба.
Андреев сообщил, что представители руководства краснодарского клуба или администрации края не связывались с ним.
«Из руководства края никто не связывался. А так, позвонили, спросили: "Как вы рассматриваете эту идею?" Я посмеялся — и все. Понимаю, что происходит с "Кубанью". И с прежним руководством клуба общался, и с нынешним: ясно, надо что-то делать. Но эти предложения, которые исходили от одного из его функционеров — не буду называть имени, — они вызывают удивление. Хотя, с другой стороны, чем черт не шутит?» — заключил владелец «Афипса».
Напомним, в мае прошлого года СМИ написали о том, что «Сочи» может занять место «Кубани» в Футбольной национальной лиге. Однако в краснодарском клубе опровергли эту информацию, а в июне было объявлено, что «Сочи» сделает перерыв и после чемпионата мира по футболу сформирует новую команду.
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