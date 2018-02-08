Брижит Бардо попросила Путина запретить убийство бездомных животных

Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо написала президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с бездомными животными в России

Бардо направила письмо в парижское бюро ТАСС. В обращении отмечается, что с принятием закона, ужесточающего наказание за жестокое обращение к животным, «появилась надежда на изменение их положения в России», но «многое еще предстоит сделать». Зоозащитница назвала две проблемы, требующие незамедлительного решения.

Бардо сказала, что перед чемпионатом мира по футболу внимание международного сообщества приковано к России, при этом во многих городах страны уничтожают собак и кошек. Актриса попросила Путина запретить убийство бездомных животных и провести кампанию по их стерилизации, отметив, что такая мера эффективнее, дешевле и гуманнее.

Кроме того, зоощащитница заявила о проблеме травмирования медведей, енотовидных собак, лисиц и барсуков в тренировочных лагерях.

«Беспомощные животные содержатся в тесных клетках, откуда выходят только для того, чтобы быть разорванными на куски дрессированными собаками», — цитирует ТАСС Бардо.

По ее словам, все петиции и усилия по спасению животных были напрасны, так как в России по-прежнему легально натаскивание охотничьих собак на диких животных.

В 38 лет Брижит Бардо оставила карьеру в кино и полностью посвятила себя зоозащите. В декабре 1999 года она передала президенту России благодарность за внимание к проблеме защиты животных. В январе 2000 года Владимир Путин обратился к Бардо в письме, в котором высоко оценил ее деятельность и выразил ей признательность за ее неравнодушие к судьбе России. Позже они неоднократно обменивались посланиями.