В городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак
Правительство России поручило регионам, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, организовать временные приюты для бездомных животных
В городах мундиаля живет около 2 млн беспризорных животных. В прошлом году люди стали сообщать властям о сворах агрессивных собак и негуманной борьбе с бездомными животными.
«Мы получали массовые обращения со стороны зоозащитников и просто неравнодушных граждан о том, что в ряде городов-участников чемпионата мира производится массовый отстрел, умерщвление бродячих животных. Рассмотрев этот вопрос на заседании, наш комитет подготовил обращение к министру спорта Павлу Колобкову», — сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Читайте также:
В письме призывают к применению гуманных методов решения вопроса: создание временных приютов, прививки и стерилизация животных и поиск новых хозяев. Как отметил Бурматов, такие методы будут стоить дешевле отстрела.
«За убийство одной собаки берут 6-9 тыс. рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки», — цитирует депутата «Парламентская газета».
Городам-организаторам, министерствам природы и здравоохранения было поручено обратить внимание на проблему, а также избегать жестокого обращения с животными. Главам субъектов РФ, которые примут ЧМ-2018, поручено гуманными методами решить проблему бездомных животных. Среди рекомендованных мер — организация центров временного содержания и пунктов передержки животных, которых отловили возле стадионов и в местах проведения массовых мероприятий.
Читайте также:
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Как сообщали Юга.ру, в городах ЧМ-2018 года откроют вытрезвители.
Смотрите также:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.