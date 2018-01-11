В городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак

Правительство России поручило регионам, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, организовать временные приюты для бездомных животных

В городах мундиаля живет около 2 млн беспризорных животных. В прошлом году люди стали сообщать властям о сворах агрессивных собак и негуманной борьбе с бездомными животными. «Мы получали массовые обращения со стороны зоозащитников и просто неравнодушных граждан о том, что в ряде городов-участников чемпионата мира производится массовый отстрел, умерщвление бродячих животных. Рассмотрев этот вопрос на заседании, наш комитет подготовил обращение к министру спорта Павлу Колобкову», — сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В письме призывают к применению гуманных методов решения вопроса: создание временных приютов, прививки и стерилизация животных и поиск новых хозяев. Как отметил Бурматов, такие методы будут стоить дешевле отстрела. «За убийство одной собаки берут 6-9 тыс. рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки», — цитирует депутата «Парламентская газета». Городам-организаторам, министерствам природы и здравоохранения было поручено обратить внимание на проблему, а также избегать жестокого обращения с животными. Главам субъектов РФ, которые примут ЧМ-2018, поручено гуманными методами решить проблему бездомных животных. Среди рекомендованных мер — организация центров временного содержания и пунктов передержки животных, которых отловили возле стадионов и в местах проведения массовых мероприятий.