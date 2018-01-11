В городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство России поручило регионам, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, организовать временные приюты для бездомных животных

В городах мундиаля живет около 2 млн беспризорных животных. В прошлом году люди стали сообщать властям о сворах агрессивных собак и негуманной борьбе с бездомными животными.

«Мы получали массовые обращения со стороны зоозащитников и просто неравнодушных граждан о том, что в ряде городов-участников чемпионата мира производится массовый отстрел, умерщвление бродячих животных. Рассмотрев этот вопрос на заседании, наш комитет подготовил обращение к министру спорта Павлу Колобкову», — сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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В письме призывают к применению гуманных методов решения вопроса: создание временных приютов, прививки и стерилизация животных и поиск новых хозяев. Как отметил Бурматов, такие методы будут стоить дешевле отстрела.

«За убийство одной собаки берут 6-9 тыс. рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Городам-организаторам, министерствам природы и здравоохранения было поручено обратить внимание на проблему, а также избегать жестокого обращения с животными. Главам субъектов РФ, которые примут ЧМ-2018, поручено гуманными методами решить проблему бездомных животных. Среди рекомендованных мер — организация центров временного содержания и пунктов передержки животных, которых отловили возле стадионов и в местах проведения массовых мероприятий.

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Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Как сообщали Юга.ру, в городах ЧМ-2018 года откроют вытрезвители.

Безопасность Животные ЧМ-2018

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