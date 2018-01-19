В Сочи к ЧМ-2018 расширят приют для бездомных животных

В сочинском приюте для бездомных животных «ПовоДог» к чемпионату мира по футболу планируется построить новые будки для питомцев

«В планах — дальнейшее расширение. "ПовоДог" готовится принять бездомных животных, отлов которых запланирован в Сочи перед чемпионатом мира по футболу», — рассказали в пресс-службе курорта «Имеретинский».

На курорте 26 января проведут благотворительный аукцион по сбору средств в поддержку приюта. Вырученные средства передадут на содержание питомцев и развитие приюта, где сейчас живут 300 собак.

Приют «ПовоДог» открыли в Сочи в феврале 2014 года. В приюте разместили 250 бездомных собак, отловленных перед Олимпиадой. За четыре года работы более 700 питомцев приюта нашли новых хозяев, часть из них живет в США, Швеции и других странах мира.

Как сообщали Юга.ру, в городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих животных.