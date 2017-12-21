Фанатов из Англии перед ЧМ-2018 предупредили о голодных медведях в России

Болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, предупредили об опасности нападения медведей

Туристический центр VisitRussia сообщил главе Федерации футбольных болельщиков Англии и Уэльса Кевину Майлсу, который изучал возможности размещения в России на мундиале, что в стране кемпинги не распространены, но есть варианты размещения в дикой природе вдали от населенных пунктов, где есть опасность встретить медведя, передает «Р-Спорт» .

Английская газета Daily Mail написала, что в России водится около 70 тыс. голодных медведей, которые могут напасть на человека из-за недостатка пищи.

По итогам жеребьевки сборная Англии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командой Туниса в Волгограде, с Панамой — в Нижнем Новгороде и встретится с бельгийцами в Калининграде. Сборная Англии планирует размещаться в Санкт-Петербурге.

Мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.