Фанатов из Англии перед ЧМ-2018 предупредили о голодных медведях в России
Болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, предупредили об опасности нападения медведей
Туристический центр VisitRussia сообщил главе Федерации футбольных болельщиков Англии и Уэльса Кевину Майлсу, который изучал возможности размещения в России на мундиале, что в стране кемпинги не распространены, но есть варианты размещения в дикой природе вдали от населенных пунктов, где есть опасность встретить медведя, передает «Р-Спорт».
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Английская газета Daily Mail написала, что в России водится около 70 тыс. голодных медведей, которые могут напасть на человека из-за недостатка пищи.
По итогам жеребьевки сборная Англии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командой Туниса в Волгограде, с Панамой — в Нижнем Новгороде и встретится с бельгийцами в Калининграде. Сборная Англии планирует размещаться в Санкт-Петербурге.
Мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году жители горных поселков Сочи жаловались на то, что голодные медведи ходят по дворам и убивают домашнюю птицу. В Красной Поляне звери разорили ульи на шести пасеках. Кроме того, в окрестностях Сочи произошло столкновение туристов с медведем — зверь ударил девушку лапой.
В августе 2017 года в Сочи из-за активности медведей закрыли туристический маршрут.
В этом году жители Хосты жаловались на атаки енотов, в Лоо коровы перекрыли железнодорожные пути, в Дагомысе беспризорные лошади оккупировали детскую площадку и бродили по трассам. В ноябре жители и гости курорта несколько раз встречали крупных змей в центре Сочи.
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