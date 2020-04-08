«Выиграют государства, выбравшие циничный путь». Мнение блогера из Краснодара

«У нас свой путь, где-то между азиатским и центральноевропейским сценариями». Краснодарский блогер Олуреми Мустафа размышляет о масштабах пандемии коронавируса и дает прогноз о том, с какими потерями из ситуации выйдет Россия.

— Дорогой конгресс вирусологов! После нескольких «пророческих» комментов, оставленных в последнюю неделю, поступает много вопросов. Самые популярные из которых: «Есть ли жизнь после смерти?», «Какой будет курс доллара летом?» и «Когда закончится эпидемия?». И если на первые два я ответить еще не совсем готов, то с последним попробуем разобраться.

Ничего особо нового вы для себя не узнаете, все данные в открытом доступе. Но так получилось, что я зарабатываю интерпретацией данных. И это больше для себя, мозг потренировать, раз нечего делать. Удалять потом не буду, даже если лоханулся. Потому что если прав — буду «более хорошо» кушать и одеваться, а ежели нет — мечта о карьере проводника на железной дороге станет ближе. Ну хоть Россию посмотрю. А прибирать за клиентами мы и так привычные, это всего лишь побочный эффект. Увы, получился лонгрид, но вы не то чтобы сильно заняты, переживете. Спорить можно и нужно, но лучше со своими прогнозами по цифрам и датам. Потом посмотрим, кто был прав. А вот про ощущения и волнения души расскажите родным и близким. Им наверняка это интересней, чем мне. Ну лады. В общем, набросал тут табличку по текущей заболеваемости. В хорошем качестве можно качнуть тут. Она, конечно, завтра устареет, да и страны не все. Но это не так важно, мы ищем закономерности.

Итак, что понятно с первого взгляда: На текущий момент не существует четкого понимания о летальности заболевания . Летальность в принципе невозможно установить на продолжающейся эпидемии. В этой связи какую-то ценность представляют только данные из Ухани — родины славного вируса, а еще с круизного судна DIAMOND PRINCESS. Оба случая — зафиналенная вспышка с летальностью в 1,5%.



Публикуемые СМИ цифры из стран, где эпидемия продолжается, — это не летальность, а придуманный журналистами т.н. индекс смертности, т.е. соотношение числа жертв с количеством выявленных (!) COVID+ на сегодняшний день (1) (все ссылки в скобках кликабельны). В странах, где успевают тестировать только людей с выраженными симптомами, он будет высоким. Там тестируют глубже — до 3%, при значениях от 10% и выше — мало контролируемый ад. Еще один показатель — соотношение COVID+ пациентов и количества проведенных тестов: чем оно выше, тем очевидно меньше охват тестирования от потенциально зараженных (2). Вывод из пункта: высокий «индекс смертности» в отдельных странах — это, помимо прочего, недодиагностированность . Чем ниже оба показателя, тем эффективнее (пока) работа с инфекцией.



Упомянутый кейс DIAMOND PRINCESS даже интереснее китайского, т.к., во-первых, не является продуктом китайской статистики (читай — пропаганды). Во-вторых, представляет собой пока единственный пример, когда генеральная совокупность была тестирована полностью . Из 3711 пассажиров и членов экипажа вирус обнаружен у 712, умерло 11, при этом у 331 (46,5%) обнаружено бессимптомное течение (3). Данные из Исландии, которая, как утверждают их власти, проверила уже большую часть своего крошечного населения, также показывают около 50% случаев без симптомов (4).

Пока ничего сложного, да? А теперь представьте себе, что это не лайнер (замкнутое пространство, возможность полного карантина на любой стадии) и не остров с населением чуть больше Химок. А это — Европа с полумиллиардом жителей и без границ. Что китайцы гарантированно наврали, и провинцией Хубэй дело не ограничилось. Что вирус был занесен в Европу в рождественский сезон, в США — чуть позже, причем понятно кем. Ведь карта распространения вируса загадочным образом совпадает с картой расселения американцев китайского происхождения (5). И вспомните о 50% бессимптомного течения .

И чтоб думалось спокойнее, вот вам back to Russia. Вице-премьер Голикова как бы между прочим докладывает Путину об исследовании по слепой выборке среди россиян (6) . Что удивительно, замер этот показывает, что у 5% из них уже есть антитела . Перевожу: люди перенесли вирус и даже не поняли этого. Как тут не вспомнить загадочную вспышку пневмонии, настигшую РФ в ноябре прошлого года (7).

Из чего, собственно, две новости: Новость так себе: сколько людей в мире (стране, городе) являются носителями COVID-19, не знает никто . Практически вся статистика, которую мы видим, — это люди с выраженными симптомами плюс в странах, где тестирование поставлено лучше — контактные лица и группы риска. Бессимптомное (и кстати, слабовыраженное) течение не позволяет дать корректную оценку числа носителей на данном этапе. Вероятно, вирус с нами дольше и распространен шире, чем было принято думать ранее. Возможно, речь уже о десятках миллионов носителей в мире. И прогнозы не склонных к истерике немцев о том, что коронавирусом к концу года будет заражено 70% населения , не кажутся драматическим преувеличением (8).



Новость чуть получше: скорее всего, мы имеем дело с куда менее смертоносным, чем принято было считать ранее, заболеванием .

Из сказанного выше вовсе не следует, что уже сейчас необходимо выйти на улицу и облизать ближайшего бомжа, дабы иммунизировать организм всем и сразу. Известное свойство вирусов ослабевать при проходе через популяцию как бы намекает, что лучше не оказываться в первой волне. Тем более что высокую летальность среди старшего поколения никто не отменял. Себя не жалко — подумайте о родителях.

Теперь чуть сложнее Вернемся к цифрам. Напомню, что сравнивать страны между собой занятие бессмысленное в силу разницы в населении, его плотности, стадии распространения инфекции и главное — методик выявления и учета COVID-19. И даже количество смертей не показатель, т.к. умерших везде «пакуют» по-разному. Кто-то всех погибших зараженных записывает в жертвы заразы, а для кого-то смерть от коронавируса и смерть с коронавирусом «на борту» — разные вещи (и кстати, это не только Россия, успокойтесь). И все-таки есть то, что поддается общей логике. Это — динамика.



Если взять «эталонную» вспышку в китайском Хубэе (а какие еще варианты), то весь путь от первых 100 выявленных (брать лучше с этого момента, т.к. что было до того — мутная история) занял около двух месяцев. Смотреть динамику по каждому дню не совсем корректно. В разные периоды была разная длительность тестов, да и вообще день не показатель. Для удобства поделим на пятидневки. Количество зараженных в первую пятидневку посчитаем за единицу, каждый следующий период будем оценивать относительно нее. Еще раз — за отправную точку везде взят день с момента регистрации первых 100 COVID+. Сегодня, например, 22-й день для России, можно посмотреть, сколько в этот момент было в других странах.

Разумеется, это совсем не научный подход, но мы же договорились говорить по-русски. Так вот, очень грубо говоря, стадий получается шесть:

(a) «локальная вспышка» (родственники, контактные и прочее) ➡️ (b) «взрывной рост» (распространение по экспоненте) ➡️ (c) «плато» (стабилизация кол-ва зараженных на высоком уровне ➡️ (d) «пик» (кратковременное резкое увеличение зараженных) ➡️ (e) «спуск» ( поэтапное кратное снижение) ➡️ (f) «консервация» (кол-во зараженных менее уровня первой пятидневки).

Все наблюдаемые страны идут примерно по одному сценарию, но с разной амплитудой. Из перечисленного опция — только «пик», его можно избежать. В чем разница?

Очевидно, душить эпидемию лучше на ранней стадии «локальной вспышки». Это удалось Китаю, Южной Корее и отчасти Японии и Сингапуру. Первому за счет диктатуры и хорошо поставленной слежки, остальным — за счет развитого здравоохранения и дисциплинированного населения. Тут стоит вспомнить, что всеобщего национального карантина в этих странах не было (и даже в Китае). Строгий карантин вводился только в регионах, где была установлена вспышка.



Проблема стадии «локальной вспышки» в том, что ее надо бы вовремя заметить. Если этот момент упустить, не закрыть территорию, стадия «взрывного роста» дает многократное увеличение зараженных. При выходе инфекции за территорию образуются вторичные очаги, каждый из которых проходит тот же путь. В странах поумнее вторичные очаги начинают глушить на ранней стадии. При этом, если смотреть статистику в целом по стране, стадии будут «смазаны», а эпидемия растянется (в основном за счет «плато»). При хорошем контроле разгон будет невысокий и можно «съехать» с фазы «плато» без пика. По этому сценарию с разным успехом идут страны Центральной Европы — Швейцария, Германия, Австрия.



Ситуация гораздо хуже, если очагов было несколько на входе (Испания, Италия, США). Тогда это судьба, и увы, двумя месяцами не пахнет. Единственный вариант — это ресурсы. И да, национальный карантин, чтобы «сгладить кривую» и не дать умереть людям от коллапса системы здравоохранения (а вовсе не из-за вируса, если честно). Стадия «взрывного роста» в данном случае будет дольше, возможен «пик», его обеспечат бессимптомники, заражающие тех, кому не так повезет, и заболевшие медики, коих только в Испании 1/5 от всех COVID+, например.

Что касается Италии, то им просто не повезло . Мультивспышка на входе, менталитет (обнимашки, поцелуи, пофигизм — собираемся семьями, поедем к бабушке в первые дни карантина) и даже особенности местной системы здравоохранения, когда озабоченные люди приходили к семейному доктору с насморком, а уходили с коронавирусом.

Ну и главное. Прогнозы

Италия с Испанией выходят из «пика» и скоро пойдут вниз, Франция только в него входит . В итоге по количеству зараженных Испания будет второй после США (а я говорил сразу). Италии, пожалуй, даже «бронза» в этой грустной «Олимпиаде» не светит. С жертвами ситуация иная, графики заболеваемости/смертей не совпадают, и, увы, мы еще увидим высокую смертность в странах, где прошло 2-3 недели с пика прироста заражений. Чем это закончится, одному Богу известно, но в любом случае, оценка в 20 тыс. погибших для Италии и Испании, и в 15 тыс. для Франции выглядит оптимистичной.



Умеренно тяжелой ситуация будет для США и Германии . С одной стороны, там большое количество зараженных. В США — потому что населения 350 млн, а в Германии тестируют лучше всех. С другой стороны, у обоих государств есть значительные ресурсы, так что запредельной смертности ждать не стоит. Обе страны сейчас на «плато», следующие 5-10 дней будут решающими. Прогноз Трампа на 240 тыс. гробов в США — это, конечно, перебор, но у него в ноябре выборы, и костюм спасителя нации уже, стопудово, пошили.



Центральная Европа (Австрия, Швейцария) ситуацию контролирует не в пример соседям, свет в конце тоннеля виден, потери будут минимальными (на фоне остальных).



Лучше всего ситуация в Южной Корее и Японии. Скорее всего, обойдутся малой кровью . Хотя в Японии еще далеко не финал, пошли вторичные вспышки, еще один завоз. Такая же ситуация в Сингапуре. Но в любом случае, у азиатов ход эпидемии мягче и под контролем.



Впереди проблемы в Южной Америке, где начинается зима и стартует сезон ОРВИ. Пороховая бочка мира — Индия и Бангладеш . Им пока помогает закрытие границ, но нищета, антисанитария, перенаселенность и слабая медицина могут сделать скорость распространения катастрофической. Ну и там 1,5 млрд людей живет, сами посчитайте потенциальные 1,5%.



И — last but not least, Россия. У нас свой путь, где-то между азиатским и центральноевропейским сценариями. В России не без багов, но все-таки сработали точечное выявление и ранний, относительно других стран, карантин. По всем признакам, мы приближаемся к стадии «плато». Итоговый прогноз, как давал 10 дней назад, так и оставлю: 15-20 тыс. симптомных COVID+ на пике и 300-400 жертв .

В целом нам, конечно, повезло, что очаг не за МКАДом, а в месте, где больше всего ресурсов. Ну и конечно, выручает, что вирус зашел позже и через третьи руки. Принятые меры адекватны (если не считать перегибов на местах).

Сегодня самое важное — не допустить разрастания очагов (Москва, область и Питер), поэтому, так или иначе, эти регионы, как я и предполагал, закроют от остальной страны. Вы ж не подумали, что синхронная активность регионов по карантину прибывающих из этих регионов — это самодеятельность? Просто кто-то не хочет принимать такие решения на федеральном уровне.

Если все пойдет нормально, через неделю жесткий режим начнут выборочно «отмораживать», и для большинства страны «карантикулы» могут закончиться 20 апреля . Какие-то (особенно санитарные) ограничения могут оставаться до осени. Москвичам и питерцам придется посидеть дома до упора, если не больше. Возможно, неделя с 4 по 8 мая будет рабочей, чтобы хоть как-то компенсировать экономический ущерб.

Я понимаю весь скепсис в отношении отечественного здравоохранения, но сложно спорить с фактом, что остатки полуразваленной советской системы срабатывают лучше, чем самая прогрессивная медицина во многих западных странах , и особенно в тех, где она построена по американскому типу. Современная западная модель построена на оказании в ЛПУ высокотехнологичной помощи, а вот долечивается человек дома. Само собой, под это оптимизирован коечный фонд, и больницы просто не приспособлены для массовой изоляции. И вроде врачей достаточно, но это не больничный персонал, а первичное звено — «семейные доктора». Ну какие там койки. В Италии они сами выступили разносчиками. Да, они в рынке, а мы всю жизнь готовимся к войне, у нас система под мобилизацию, а сервис и рынок вторичны (если они есть). Так вот сейчас война и есть.

Коечного фонда в той же Италии тупо в несколько раз меньше, чем в большинстве стран бывшего СССР (9). Это абсолютно оправдано в стратегии повышения качества жизни. Но не работает при эпидемии. Просто не хватает ресурсов, включая возможности интенсивной терапии. Дефицит аппаратов ИВЛ — та же история. Во всей 50-миллионной Италии аппаратов ИВЛ меньше, чем в Москве, не потому, что у наших вождей дар предвидения. Просто им в стандарте столько не нужно, такие затраты невозможно амортизировать. А в ситуации шокового наплыва они валятся. И чтоб было понятно, итальянские старики мрут как мухи именно от этого, а не от вируса. Будь это банальный грипп с подобной интенсивностью распространения, смертность была бы тоже адовой, да и возрастной состав «аудитории» такой же. Отгадайте, на какой возраст приходится 4/5 всех смертей от гриппа (10).

Не знаю, как в экономике, но после эпидемии в организации мирового здравоохранения неизбежны просто тектонические изменения . Вопрос даже не в количестве средств, выделяемых на медицину, а в приоритетах. Потому что истина где-то посередине между рынком и тем, что делал нарком Семашко в СССР. Пока что самыми умными кажутся немцы и австрийцы (неудивительно), частично Швейцария, которые умудрились совместить высокотехнологичную базу с практически советским нормативом коек. И при равных цифрах заболевших на душу населения, в отличие от менее удачливых соседей, не захлебываются. По смертности так вообще — счет на табло.

Ну и напоследок то, о чем нам пока не говорят (не все так откровенны, как мадам Голикова). Чем дальше в лес, тем заметнее — все государства балансируют между базовыми стратегиями: «сглаживанием прямой» и неизбежной естественной иммунизацией . Причем выбор первого варианта именно политический. Далеко не каждое общество примет идею о «приемлемых потерях». Для японцев, корейцев и тем более китайцев это нормально, а вот в либеральной и левацкой Европе звучит чудовищно.

Скажу больше, многие ученые считают, что излишне ретивые меры могут помешать естественной иммунизации населения и растянуть вспышку года на полтора-два, с потенциально большими потерями. И если «пережать» с ограничениями, осенняя вспышка инфекции будет еще хуже. По ссылке (11) исследование английского Имперского колледжа, рассматривающего разные сценарии применения карантина. Ожидаемо, что самый быстрый вариант — не делать вообще ничего , кроме профилактики и лечения критических больных. Изолировать стариков, сформировать иммунную прослойку и жать на педали по вакцине. Лет 100 назад никто бы и не парился. Но все-таки мы живем в XXI веке, когда жизнь имеет ценность.

Тем не менее в мире находятся «отщепенцы». И это не только Беларусь, уверенная, что там, где Батька, вирус не пройдет. Та же Швеция неплохо справляется с коронавирусом, положив болт на карантин. И возможно, это самая честная позиция. Ведь опасения, что от последующего экономического кризиса (который, кстати, еще и не начался) — безработицы, всплеска бытового насилия и преступности и голода — жертв будет больше, чем от COVID-19, мягко говоря, небезосновательны.