Прибывающих на Кубань из Москвы и Санкт-Петербурга обязали уходить на двухнедельную самоизоляцию
Администрация Краснодарского края 6 апреля сообщила о новых мерах для приезжающих в регион, введенных для уменьшения распространения коронавируса
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, с тех пор число зараженных в мире интенсивно растет. 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, по которому все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин (позже аналогичное постановление ввела главный государственный врач по Краснодарскому краю). Граждан обязали в течение двух недель находиться дома либо в обсерваторе и не контактировать с членами семьи и другими людьми.
Кроме того, 31 марта в Краснодарском крае ввели всеобщий карантин, который будет действовать до 12 апреля. Однако выходить на улицу при таком режиме можно, в отличие от карантина для приехавших в регион.
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6 апреля первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что теперь в регионе на обязательную двухнедельную самоизоляцию, помимо прибывших из других стран, должны уходить и те, кто приехал или прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Правило ввели в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача по Краснодарскому краю. Согласно оперативным данным, Москва лидирует по количеству зараженных (4484+387 в Подмосковье), Санкт-Петербург находится на третьем месте (226).
«Прибывшие будут направляться на домашнюю самоизоляцию, а граждане, проживающие в других субъектах Федерации, — по месту их пребывания (при наличии возможности) или в пункт обсервации на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — рассказал Алексеенко.
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Об этом пассажиров будут предупреждать до вылета на Кубань. Как писали Юга.ру, в Краснодаре обсерватор разместили в гостинице «Платан» на пересечении улиц Постовой и Октябрьской.
Ранее пресс-служба краснодарского аэропорта сообщала порталу Юга.ру, что в Краснодаре приостановлено международное сообщение — за исключением тех рейсов, которые доставляют граждан из-за границы на родину. Между тем аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Согласно онлайн-табло на 17:00, в ближайшие восемь часов в Краснодар должны прилететь семь рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно расписанию поездов, ближайший состав из одной из двух столиц ожидается в 6:30 7 апреля — поезд следует из Москвы в Анапу.
В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае зафиксировали 50 человек с COVID-19, из них 11 случаев выявили за последние сутки.
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