Прибывающих на Кубань из Москвы и Санкт-Петербурга обязали уходить на двухнедельную самоизоляцию

Администрация Краснодарского края 6 апреля сообщила о новых мерах для приезжающих в регион, введенных для уменьшения распространения коронавируса

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, с тех пор число зараженных в мире интенсивно растет. 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, по которому все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин (позже аналогичное постановление ввела главный государственный врач по Краснодарскому краю). Граждан обязали в течение двух недель находиться дома либо в обсерваторе и не контактировать с членами семьи и другими людьми. Кроме того, 31 марта в Краснодарском крае ввели всеобщий карантин, который будет действовать до 12 апреля. Однако выходить на улицу при таком режиме можно, в отличие от карантина для приехавших в регион.

6 апреля первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что теперь в регионе на обязательную двухнедельную самоизоляцию, помимо прибывших из других стран, должны уходить и те, кто приехал или прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Правило ввели в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача по Краснодарскому краю. Согласно оперативным данным, Москва лидирует по количеству зараженных (4484+387 в Подмосковье), Санкт-Петербург находится на третьем месте (226). «Прибывшие будут направляться на домашнюю самоизоляцию, а граждане, проживающие в других субъектах Федерации, — по месту их пребывания (при наличии возможности) или в пункт обсервации на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — рассказал Алексеенко.