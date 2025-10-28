Политик Александр Сафронов — о том, что стоит за сбоями в работе популярных мессенджеров и мобильного интернета. Вторую неделю в России продолжаются сбои в работе самых популярных мессенджеров — Telegram и WhatsApp*. Для многих они доступны только при включении некоего сервиса из трех букв, реклама которого по новым законам теперь чревата огромными штрафами. На вторые сутки перебоев в Telegram Роскомнадзор наконец-то признался, что специально ограничивает работу иностранных сервисов. Повод уже до боли знакомый — «противодействие преступникам и мошенникам». В Краснодарском крае к этому добавились и отключения мобильного интернета в целом. Но почему это происходит — ни власти региона, ни городские чиновники внятно объяснить не могут или не хотят. Например, мэр Краснодара Евгений Наумов лишь констатировал сбои в работе мессенджеров и предложил переходить на Max.

Сразу возникает много вопросов к Роскомнадзору как к регулятору. На каком основании вы осуществляете эти блокировки? Что происходит с интернетом в целом? Почему его нет даже тогда, когда не объявлено никакой беспилотной опасности? Отключение мобильного интернета и блокировка популярных мессенджеров приводят к очень значительным убыткам для бизнеса. Особенно это касается тех, кто работает на удаленке и у кого все коммуникации и рабочие процессы выстроены через тот же Telegram. Но власть словно воды в рот набрала. Чиновники уже давно отучились от честного и прямого диалога с народом, а потому в любых сложных ситуациях предпочитают молчать. Молчат они и сейчас, за исключением рекламы своих каналов в Max.

Что касается блокировки мессенджеров, то здесь ситуация еще более непонятная. Допустим, WhatsApp* принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Это могло бы хоть как-то объяснить блокировку самого популярного в стране средства общения. Но что не так с Telegram? Разве есть решение суда о том, что этот мессенджер признан экстремистской платформой? Нет? А в таком случае на основании чего, каких законов, блокируется Telegram, который в нашей стране никем не запрещен? Не желают ли чиновники в этом случае оплатить издержки бизнесу и гражданам, которые несут убытки от действий регулятора? На самом деле, блокировка Telegram — это тотальный правовой беспредел. Отдельное возмущение вызывает оголтелая реклама мессенджера Max, который по своей сути является разработкой коммерческой фирмы и непонятно почему продвигается всей мощью государственной пропагандистской машины. При этом сам Max в своем нынешнем состоянии абсолютно неконкурентоспособен по сравнению с тем же Telegram. Там нет и десятой доли функционала и удобства «телеги».

Max прямо на старте дискриминирует авторов контента, позволяя заводить каналы только тем, кто внесен в реестр Роскомнадзора. То есть открыть канал там могут только блогеры с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков в других социальных сетях. Да там даже комментариев нет, то есть отсутствует самый базовый функционал обратной связи с подписчиками! Хотя, наверное, это не недостаток, а скорее достоинство. Чиновники, которые заводят там каналы, ведь и не собираются читать сообщения граждан. Вот мой канал «Красный темник» в «телеге» имеет примерно 5,3 тысячи подписчиков, ведь я никогда не нагонял в него ботов, как это делают некоторые нечистоплотные блогеры. Все мои подписчики — это живые люди, которым интересна моя точка зрения на происходящее. Получается, что чиновники искусственно ограничивают доступ к моему контенту и мою возможность коммуникации с гражданами — создать канал в Max я в принципе не могу, даже если бы захотел! Ведь десяти тысяч подписчиков у меня нет.

© Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image

При этом самого Max никакие блокировки интернета абсолютно не касаются — он, в отличие от более популярных мессенджеров, находится в «белом списке». Этим и похваляются чиновники разного уровня, призывая подписываться на свои каналы в новом мессенджере. Это лишний раз доказывает, что дело не в блокировках как таковых, а в целенаправленной политике властей. Чиновники путем блокировок принудительно пытаются «пересадить» население страны на Max. Это попытка устранить конкурента и навязать цензуру в цифровом пространстве. Она отрезает людей от важных каналов коммуникации, ограничивая доступ к независимым новостям и альтернативным источникам информации.

Повторюсь, происходящее — очередной акт произвола чиновников, направленный на удушение цифровой свободы под абсолютно надуманными предлогами. При этом все понимают, что так называемый государственный мессенджер Max используется преступниками точно так же, как и другие платформы. А настоящая причина роста сетевого мошенничества лежит не в сфере информационных технологий, а в неспособности государственных органов с ним бороться. Причины известны: низкие зарплаты правоохранителей, коррупция и неукомплектованность штата. В том же Краснодаре — огромная нехватка участковых, и виноват в этом, конечно же, не Telegram. Почитав в сети комментарии под новостями о новых ограничениях, я вижу, что у абсолютного большинства такой насильственный перевод на «нужную» платформу вызывает только отторжение. У меня, честно говоря, аналогичные чувства. Получается, государство сейчас пытается просто силовым методом расчистить себе информационную поляну, задушив конкурентов на рынке, ведь номинальные причины ограничений смехотворны и несостоятельны — и все это понимают. Рекламой мессенджера Max завален весь интернет, его продвигают главные звезды шоу-бизнеса, а на все это потрачены миллиарды рублей. Почему за тот гигантский бюджет, который уже потратили и еще потратят на разработку и рекламу Max, нельзя создать информационный сервис, который сам даст фору всем иностранным мессенджерам и органично привлечет российскую аудиторию? На этот вопрос мы, кажется, никогда не услышим внятного и честного ответа.