Кот Бурак, приплывший из Турции в Новороссийск, вошел в топ рейтинга самых упоминаемых пушистиков в российских СМИ в 2025 году

Кот-путешественник Бурак занял второе место по количеству упоминаний в медиа в 2025 году. Первое место заняла кошка Муся из Крыма

17 декабря аналитическая система «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых упоминаемых котов в российских СМИ за период с 1 января по 15 декабря. Исследование основывалось на 107 тыс. источников, а «кото-события» ранжировались по сумме заметности сообщений в медиа.

В тройку лидеров вошел кот Бурак, который нелегально прибыл в морской порт Новороссийска на контейнеровозе из Стамбула.

Напомним, в марте 2025 года транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами. Спасение кота произошло в порту Новороссийска, там же животное прозвали Бураком.



Из-за таможенных правил Бурак продолжал жить в порту, который не мог покинуть без документов и разрешения на въезд в Россию или выезд обратно в Турцию.



Позднее, 10 июня, FESCO сообщила, что Бурак официально стал россиянином — ему выдали ветеринарный паспорт, а в июле его приютила краснодарская семья.

Первое место списка заняла кошка Муся, которую в феврале спасли у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, а третье — кот-прапорщик Толик из Москвы — питомец пожарной части, который был номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».