Прокуратура остановила расследование поджога дома экоактивиста в Горячем Ключе

Экоактивист Андрей Панюшкин считает, что правоохранители не приложили требуемых по закону усилий для расследования поджога его дома

По прошествии трех лет с момента поджога Андрей Панюшкин считает, что с самого начала правоохранительные органы не прилагали усилий для расследования. По его словам, если бы не сведения из вневедомственной охраны и Ростелекома о том, что на момент начала пожара в доме больше 12 часов отсутствовало электричество, то полиция свела бы причины пожара к короткому замыканию и не стала возбуждать уголовное дело.

Активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» и журналист Андрей Панюшкин сообщил Юга.ру, что прокуратура Горячего Ключа в сентябре закрыла уголовное дело, возбужденное по факту поджога его дома. По данным ведомства, установить виновных не представляется возможным.

Предыстория . Активист Андрей Панюшкин в сентябре 2022 года был вынужден уехать во Францию, столкнувшись с усиливающимся давлением со стороны властей. В Горячем Ключе остались жить его супруга и дочь. В ночь на 4 декабря, когда семья находилась в Краснодаре, в их доме случился пожар.

С самого начала Андрей Панюшкин заявил, что считает произошедшее поджогом. Основанием для таких выводов стали характерные признаки: возможные бытовые источники возгорания внутри здания не пострадали, в то время как огонь, по свидетельствам, стремительно распространялся с внешней стороны.

Еще в процессе тушения, действуя через своего представителя, активист обратился в полицию Горячего Ключа с официальным заявлением о преднамеренном поджоге. Впоследствии официальная пожарная экспертиза подтвердила эту версию, установив факт умышленного поджога на балконе второго этажа. На основании этих выводов 23 декабря было возбуждено уголовное дело.

Однако, как утверждает Панюшкин, реакция правоохранительных органов на трагедию была неполной и формальной. После пожара сотрудники полиции не провели полноценного осмотра сгоревшего дома и прилегающей территории. Вместо этого они ограничились сбором однотипных письменных показаний от нескольких соседей, не опросив всех возможных очевидцев.

В одном из официальных ответов полиции также содержалась противоречивая информация. Указывалось, что вторая пожарная машина МЧС застряла в пути и не смогла прибыть на место. Согласно сообщению от МЧС, пожар был локализован за 28 минут. Свидетельства же очевидцев рисуют иную картину: между приездом первой и второй машин прошло около часа, а работы по тушению продолжались до полуночи.

Проблемы с защитой прав семьи активиста на этом не закончились. Зимой 2023 года были взломаны его аккаунты в социальных сетях. Злоумышленники использовали их для мошеннических рассылок, в результате чего появились пострадавшие. По словам Панюшкина, на заявления об этих противоправных действиях полиция также отреагировала формальными отписками.

С 2017 года Андрей Панюшкин активно занимался общественно-политической работой. Он был наблюдателем на выборах, в 2020-м выдвигался как независимый кандидат на муниципальных выборах в Горячем Ключе, в 2021-м участвовал в организации помощи пострадавшим от наводнения в городе и станице Пятигорской.

В 2023 году Панюшкин осудил закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными. В 2024-м заявил, что в Краснодаре можно сделать так, что появится возможность не только зарабатывать на вывозе отходов, но и содержать и даже своевременно обновлять площадки.

Также он выступал как автор публикаций в региональных СМИ, где поднимал острые темы: экологические проблемы Горячего Ключа, включая постоянно горящий полигон и сброс неочищенных сточных вод в реку Псекупс, сложности граждан с изменением генерального плана города и планы по строительству мусоросжигательного завода в районе.

В 2025 году Панюшкин заявил, что в Горячем Ключе годами сливают фекалии в поля и реку, чиновники не реагируют, а жители запуганы.