Россияне пожаловались на блокировку аккаунтов на «Госуслугах» на 72 часа. Сервис предлагает восстановить доступ через Max
Жители России столкнулись с массовой блокировкой аккаунтов на «Госуслугах» из-за «подозрительной активности». Быстро вернуть доступ можно через мессенджер Max
17 декабря в СМИ и соцсетях появились публикации с жалобами россиян на блокировку аккаунтов на сервисе «Госуслуги» на 72 часа. Запрет на вход вводится из-за «подозрительной активности» для «безопасности пользователя».
Так, при попытке воспользоваться мобильным приложением сервиса, некоторые пользователи увидели сообщение об ограничении доступа к «Госуслугам» на 72 часа, запрете на вход в приложение «Госключ» и другие сайты, которые используют вход через госсервис.
Далее приложение сообщает, что для восстановления доступа необходимо подтвердить личность. Сделать это можно двумя способами — обратиться в МФЦ или создать «Цифровой ID» в мессенджере Max.
По данным сервиса «Выберу.ру», блокировка доступа к «Госуслугам» на трое суток была и ранее, однако массово россияне столкнулись с ней только сейчас. Также раньше восстановить аккаунт можно было только через МФЦ, теперь же это можно сделать и через мессенджер Max.
Заморозка аккаунтов может затронуть как отдельные разделы, так и профиль целиком. Блокировка автоматическая — она может включиться, если система зафиксирует действия, похожие на схемы мошенничества. Однако даже вход с нового устройства или попытка восстановить пароль может стать причиной ограничения доступа. Также запрет на вход может появиться после использования VPN.
Минцифры подтвердило введение нового способа разблокировки аккаунтов на «Госуслугах».
«Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в MAX. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности», — заявили в министерстве.
Однако использовать такой способ необязательно — пользователь может дождаться окончания периода заморозки или выбрать другую опцию.
