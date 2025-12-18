Россияне пожаловались на блокировку аккаунтов на «Госуслугах» на 72 часа. Сервис предлагает восстановить доступ через Max

Жители России столкнулись с массовой блокировкой аккаунтов на «Госуслугах» из-за «подозрительной активности». Быстро вернуть доступ можно через мессенджер Max

17 декабря в СМИ и соцсетях появились публикации с жалобами россиян на блокировку аккаунтов на сервисе «Госуслуги» на 72 часа. Запрет на вход вводится из-за «подозрительной активности» для «безопасности пользователя»

Так, при попытке воспользоваться мобильным приложением сервиса, некоторые пользователи увидели сообщение об ограничении доступа к «Госуслугам» на 72 часа, запрете на вход в приложение «Госключ» и другие сайты, которые используют вход через госсервис. 

Далее приложение сообщает, что для восстановления доступа необходимо подтвердить личность. Сделать это можно двумя способами — обратиться в МФЦ или создать «Цифровой ID» в мессенджере Max.

По данным сервиса «Выберу.ру», блокировка доступа к «Госуслугам» на трое суток была и ранее, однако массово россияне столкнулись с ней только сейчас. Также раньше восстановить аккаунт можно было только через МФЦ, теперь же это можно сделать и через мессенджер Max.

Заморозка аккаунтов может затронуть как отдельные разделы, так и профиль целиком. Блокировка автоматическая — она может включиться, если система зафиксирует действия, похожие на схемы мошенничества. Однако даже вход с нового устройства или попытка восстановить пароль может стать причиной ограничения доступа. Также запрет на вход может появиться после использования VPN.  

Минцифры хочет перевести СМС от банков в мессенджер Max:

Минцифры подтвердило введение нового способа разблокировки аккаунтов на «Госуслугах». 

«Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в MAX. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности», — заявили в министерстве. 

Однако использовать такой способ необязательно — пользователь может дождаться окончания периода заморозки или выбрать другую опцию. 

Как писали Юга.ру, 17 декабря стало известно, что Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений.

