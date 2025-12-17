Банкротство стабильности. Почему государство не может жить консерватизмом

Политолог Роман Иноземцев объясняет, почему попытка удержать текущий порядок вещей всегда заканчивается катастрофой. Ничто не вечно под луной Консерваторы есть в любом обществе. Всегда можно найти человека, который заявит, что придерживается консервативных взглядов. Этот человек будет стараться выглядеть респектабельно. Он будет говорить правильные слова о важности плавного развития и о том, что он хочет блага для своей страны и своего народа. Проблема в том, что этими благими намерениями вымощена дорожка на кладбище для страны и народа. И сейчас мы выясним почему. Как говорил Готфрид Лейбниц, мы живем в лучшем из возможных миров. Тем не менее, этот мир несовершенен и не может быть совершенен, ведь он материален. Совершенным и неизменным может быть разве что Господь Бог, но лишь потому, что он нематериален и вне времени. А вот все, что существует в пространстве и времени, обязано меняться и адаптироваться. Меняются очертания континентов, русла рек, химический состав воздуха, среднегодовая температура, наклон земной оси, поляриссима [звезда, расположенная ближе всего к небесному полюсу. — Прим. Юга.ру], состав флоры, состав фауны, состав людей, формы организации людей, технологии, элиты — да все в этом мире меняется, хоть и с разной скоростью, но процесс изменений не всегда легкий и приятный. Изменения — это повороты, в которые вписываются далеко не все, и об этих поворотах легко говорить, когда они касаются кого-то или чего-то далекого. А если они касаются тебя? Если ты — это тот, кто не впишется в поворот и вылетит на обочину истории? Так себе перспектива, согласны? Поэтому не надо удивляться, что многие люди боятся перемен, ведь всякая перемена — это поворот, из которого можно не выйти. Именно они и являются консерваторами. Консерваторы — это вовсе не сторонники каких-то идей, каких-то ценностей, как они пытаются о себе заявить. Это люди, которые боятся перемен и хотят законсервировать, то есть сохранить текущий порядок вещей. В принципе, синонимом слова «консерватизм» является слово «охранительство». И тут рассерженные консерваторы должны возмутиться и заявить, что Иноземцев опять все напутал. Но вывести на чистую воду этих людей легко: спросите их, что в устройстве общества и государства они хотели бы поменять. И в этот момент выяснится, что либо консерватор не хочет ничего менять, либо он готов поменять какие-то периферийные вещи. Например, инородческая иммиграция ему не нравится, но при этом он может быть сторонником абортов. Или еще интересный пример: консерватор может возмущаться т.н. крестопадом [искажение или стилизация религиозной символики в изображениях крестов. — Прим. Юга.ру], но при этом поддерживать политику руководства РФ, хотя «крестопад» — это такая же часть политики РФ, как и все остальное. Кстати, на примере «крестопада» видно, насколько т.н. православным консерваторам действительно дорого Христианство — кто-то думает, что можно служить двум господам. Спаситель был иного мнения на этот счет. Консерваторы могут сказать, что они за традиции. Но сколько лет этим традициям? Скоро Новый год и Рождество. Новогодним традициям — лет 50 максимум. Кое-какие парады в Европе постарше будут. А традиции, связанные с Рождеством, на моих глазах умерли — уже лет 15 по улицам не ходят колядники, хотя я их жду. Когда-то то, что сегодня принято называть «традиционными ценностями», было новшеством, а то, что сегодня принято ассоциировать с либералами и свидетелями общественного прогресса, было традиционными ценностями. Ничто не вечно под луной, кроме, пожалуй, одного — всегда были люди, которые противились переменам, и они могли придумывать любые отговорки и обоснования против перемен, прямо как атеисты, когда их спросишь про отца, но причина консервативных взглядов — это страх. Страх — это фундамент консерватизма, краеугольный камень, его альфа и омега.

Страх всему голова Как специалист по политическим идеологиям, писавший на эту тему курсовые и дипломную работы, а также изучающий идеологии последние 20 лет, я могу ответственно заявить, что всякая идеология имеет два состояния. Первое, огненное, характерно для этапа борьбы за власть. На этом этапе важно собрать соратников, зажечь в них огонь, подавить страх и подвигнуть их на действия. Именно поэтому Спаситель, призывая Петра, говорит ему: «Не бойся. Отныне будешь ловить человеков» [цитата из Евангелия от Луки, третьей книги Нового завета. — Прим. Юга.ру]. Именно поэтому для протестных движений характерны фаллические символы, прежде всего, поднятый вверх кулак, который можно встретить даже в зеркале Венеры новых феминисток (да, символом современных феминисток является фаллос). Апелляция к мужскому началу подвигает людей к инициативе, активности и эффективности, но повышает конфликтность и снижает управляемость. Второе же состояние, водное, это уже этап удержания власти. На этом этапе, наоборот, нужно гасить инициативу людей, а то эта инициатива может привести к переменам, а перемены приведут к потере власти. Собственно, этап удержания, сохранения власти и есть консерватизм. Консерватизм никогда не был и никогда не будет самостоятельной идеологией, это средство удержания власти. Сегодняшние консерваторы зачастую защищают то, что раньше было чем-то революционным. Именно благодаря им, либералам или социалистам, пришедшим к власти, и тиражируются мифы о правильных революционерах прошлого и неправильных революционерах настоящего. Для консерваторов характерны как раз вагинальные символы, прежде всего пятиконечная звезда и восьмиконечная звезда, символизирующие детородный орган Вавилонской Венеры, Иштар, богини секса и удовольствий. Видите пятиконечную звезду — знайте, это вагина Венеры. И хоть мы живем не в Вавилоне, наш мозг имеет такую же прошивку, что и 100 тысяч лет назад, поэтому для разжигания активности надо использовать символический фаллос, а для подавления активности — символическую вагину. Так вот, универсальным средством гашения инициативы является страх. Страх всему голова. Чтобы подчинить человека, не лишним будет его как следует напугать. Тогда парализованный страхом человек будет делать не то, что хочет, а то, что ему скажут, при этом убеждая себя в том, что перемены опасны и нужно сохранить текущий порядок вещей — надо ж как-то оправдать свои действия. Самое забавное в этой ситуации то, что элита сама испытывает страх, причем, страх наибольший. Гарвардские эксперименты и эксперименты Дидье Дезора на крысах показали, что страх потери того, что имеешь, сильнее страха неполучения награды. Чем большим обладает человек, тем больше он испытывает страха, и элита, обладая максимальным статусом, боится больше всех и свой страх транслирует на все общество. К тому же страх отлично продается. Наш мозг устроен так, что опасность всегда будет привлекать больше внимания. Именно поэтому плохие новости традиционно более просматриваемы, чем хорошие, — на параличе людей можно неплохо зарабатывать. Отсюда и такая аудитория у блогеров или телеграм-каналов, куда, например, выкладывают преступления инородцев, от которых нас всех защищает бесстрашный лидер, и если его не станет, то нам всем кирдык. Со страхом есть, правда, одна проблема. Он парализует людей тотально. Люди начинают бояться не только драться с лошадью, но и драться с седлом. Они боятся брать на себя ответственность и потому откладывают вступление в брак и рождение детей, например. Они боятся рисковать и начинать новый бизнес, а вместо этого идут по проверенной дорожке, которая, правда, приводит к разорению. Именно из-за страха у нас сокращается население, из-за страха у нас неэффективная экономика. Страх убивает любое общество, и телеграм-каналы, сообщающие о преступлениях мигрантов, парадоксальны тем, что в том числе из-за них мигрантов становится лишь больше, а коренного населения меньше. Страх убивает. И коль скоро страх — это ключевая эмоция консерватизма, можно с уверенностью говорить, что консерватизм убивает. Но консерватизм вреден еще и по другой причине.

И ход времени нельзя остановить Для подавления воли населения, помимо страха перед будущим, элита прививает любовь к прошлому. Естественно, к тому прошлому, которое выгодно власти. Это прошлое всегда будет светлым и прекрасным (еще бы!), к великому прошлому будут постоянно апеллировать политики и общественники, в спорах о прошлом будут постоянно ломаться копья. Но в итоге прошлое вытесняет из повестки дня будущее, обеспечивая таким образом привилегированное положение элиты, защищая ее от перемен. Любовь к своему прошлому — характерная черта всех стариков. Поэтому консерватизм можно смело называть старостью. А что следует за старостью, думаю, все мы знаем. И все бы ничего, но ход времени не остановить. То, что было инновационным и эффективным, позволило получить власть и достичь каких-то успехов, со временем свою эффективность теряет, тем более что эффективность — это категория мужского начала, а, как мы помним, консерватизм тяготеет к женскому — к управляемости. Иными словами, консерватизм по определению неэффективен. А что значит неэффективность? В бизнесе все просто: эффективность — это показатели рентабельности из отчета о прибылях и убытках, столько-то потратили, столько-то получили. Чем меньше тратим и чем больше получаем — тем выше эффективность. Если мы масштабируемся, то у нас увеличивается вал, но падает эффективность, а чтобы повысить эффективность надо изменяться, то есть осваивать новые компетенции — либо учиться новому, либо привлекать новых людей. Собственно, корень неэффективности лежит в применении старых подходов к решению задач. Если масштабировать слабую эффективность, то мы в итоге получим ухудшение финансового состояния, кассовые разрывы и банкротство. Точно так же и с государством. Для выполнения задач государство тратит ресурсы и чем масштабнее реализуются задачи при константе или сокращении ресурсов, тем оно эффективнее. Но бывает и наоборот: ресурсов тратим все больше, а решаемые задачи все мельчают. И тут так же, как и с фирмой: без повышения эффективности, то есть без изменений, государство исчерпает ресурс, за счет которого решало проблемы, а потом наступит сначала кризис, то есть дефицит ресурсов, а потом коллапс, то есть банкротство. Причем если неэффективное государство попытается компенсировать дефицит ресурсов масштабированием, то его коллапс лишь приблизится. Поэтому перемены нужны. Но какие?

© Фото wirestock, freepik.com