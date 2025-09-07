В России появился «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Какие сервисы в него вошли?

Минцифры определило, какие сайты будут работать при отключениях интернета

Ведомство сообщило, что список будет дополняться.

5 сентября Минцифры сообщило , что составило список «белых» сайтов и приложений, которые будут работать при отключения мобильного интернета. В него, по мнению чиновников, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы.

Напомним, по всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз. В июне — 662, в мае — всего 69. В основном отмечаются частичные ограничения, но в некоторых местах связь отключали полностью.

В Краснодарском крае на 30% вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета.