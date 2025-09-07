В России появился «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Какие сервисы в него вошли?
Минцифры определило, какие сайты будут работать при отключениях интернета
5 сентября Минцифры сообщило, что составило список «белых» сайтов и приложений, которые будут работать при отключения мобильного интернета. В него, по мнению чиновников, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы.
В «белый» список входят:
- сервисы «ВКонтакте»;
- «Одноклассники»;
- Mail.ru;
- мессенджер Max;
- сервисы «Госуслуг»;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты правительства и администрации президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
Ведомство сообщило, что список будет дополняться.
Напомним, по всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз. В июне — 662, в мае — всего 69. В основном отмечаются частичные ограничения, но в некоторых местах связь отключали полностью.
В Краснодарском крае на 30% вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета.
Как писали Юга.ру, 2 сентября житель Краснодара рассказал о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета. Он предположил, что власти тестируют «белый список» сервисов.