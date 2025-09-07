В России появился «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Какие сервисы в него вошли?

Минцифры определило, какие сайты будут работать при отключениях интернета

5 сентября Минцифры сообщило, что составило список «белых» сайтов и приложений, которые будут работать при отключения мобильного интернета. В него, по мнению чиновников, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы.

В «белый» список входят:

  • сервисы «ВКонтакте»;
  • «Одноклассники»;
  • Mail.ru;
  • мессенджер Max;
  • сервисы «Госуслуг»;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты правительства и администрации президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

Ведомство сообщило, что список будет дополняться.

Напомним, по всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз. В июне — 662, в мае — всего 69. В основном отмечаются частичные ограничения, но в некоторых местах связь отключали полностью.

В Краснодарском крае на 30% вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета.

Как писали Юга.ру, 2 сентября житель Краснодара рассказал о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета. Он предположил, что власти тестируют «белый список» сервисов.

