В Краснодаре четвертый день нет мобильного интернета. Власти Кубани не комментируют ситуацию

Краснодарский край

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

27 октября в Краснодарском крае отмечаются сбои в работе мобильного интернета. Губернатор и оперштаб молчат, мэр призвал пользователей переходить в Max

Предыстория. С вечера 24 октября жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе мобильного интернета. 26 октября сайт «Сбой.рф» фиксировал больше всего жалоб на плохую связь из Краснодарского края — от 40 до 70%. 

27 октября в Краснодаре четвертый день не работает мобильный интернет. Губернатор Вениамин Кондратьев и оперативный штаб края не комментировали ситуацию. 

27 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что сбои отмечаются только в работе Телеграма и WhatsApp*. Он отметил, что «стабильно работает только сервис Max» и призвал пользователей переходить в госмессенджер, оставив ссылку на свой канал. 

Безумный Max:

Муниципальный центр управления Краснодара не комментировал причины отсутствия интернета, однако заявил, что название мессенджера WhatsApp* можно писать без звездочки. 

«Обращаем внимание, что доступ к мессенджеру в России не ограничен. Его использование и упоминание не является противозаконным, так как мессенджер не осуществляет публичное распространение информации», — подчеркнули в МЦУ. 

По данным сервиса «Сбой.рф» на 27 октября, из Краснодарского края поступило 386 жалоб. Пользователи недовольны работой всех основных операторов связи. В процентном соотношении от общего числа жалобы от жителей Краснодарского края составляют:

  • МТС (49%);
  • МегаФон (43%); 
  • «Билайн» (48%);
  • T2 (52%). 

Как писали Юга.ру, в сентябре в России появился «белый список» сервисов, которые работают без интернета. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

