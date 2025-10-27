В Краснодаре четвертый день нет мобильного интернета. Власти Кубани не комментируют ситуацию

27 октября в Краснодарском крае отмечаются сбои в работе мобильного интернета. Губернатор и оперштаб молчат, мэр призвал пользователей переходить в Max

Предыстория. С вечера 24 октября жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе мобильного интернета. 26 октября сайт «Сбой.рф» фиксировал больше всего жалоб на плохую связь из Краснодарского края — от 40 до 70%.

27 октября в Краснодаре четвертый день не работает мобильный интернет. Губернатор Вениамин Кондратьев и оперативный штаб края не комментировали ситуацию.

27 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что сбои отмечаются только в работе Телеграма и WhatsApp*. Он отметил, что «стабильно работает только сервис Max» и призвал пользователей переходить в госмессенджер, оставив ссылку на свой канал.