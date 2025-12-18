Жители Музыкального микрорайона Краснодара вновь пожаловались Путину на плохие дороги

В Краснодаре жители Музыкального микрорайона записали видеообращение к Владимиру Путину

18 декабря жители Музыкального микрорайона Краснодара снова опубликовали видеообращение для прямой линии президента РФ Владимира Путина. Они пожаловались на разбитые дороги, мусор и плохие санитарные условия.



По словам горожан, они неоднократно обращались за помощью к местным чиновникам, но проблемы остаются нерешенными много лет. Еще в 2019 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посещал Музыкальный и поручил профинансировать развитие из краевого бюджета.



Также 2024 году глава Краснодара Евгений Наумов встречался с людьми и заявлял, что у мэрии «нет волшебной палочки, а бюджет города ограничен». Но обещал построить в микрорайоне водопроводы до 2025 года.

«У нас много проблем, но сегодня мы хотим рассказать вам, в каком состоянии у нас дороги на протяжении многих лет. Кроме этого, у нас мусорки, где водятся крысы, тараканы и прочее. Просим вас, помогите нам. Мы обращались неоднократно к нашим руководителям города, но никаких решений не принято. Мы живем в грязи, мусоре и на разбитых дорогах. По этому ходят наши дети, будущее поколение, этим воздухом себя травят», — рассказали обеспокоенные краснодарцы.

Напомним, что жители Музыкального уже много лет жалуются на плачевную инфраструктуру микрорайона. В 2020 году власти разработали проект ремонта дорог, но оказалось, что земля под ними принадлежит разным собственникам. Одни согласились передать ее мэрии, другие — нет. Тогда начался процесс принудительного возврата участков.

В 2023 году жителям Музыкального пообещали отремонтировать дороги, но позже, сославшись на отсутствие денег в бюджете города. Тогда краснодарцы записали обращения Путину и главе следкома Александру Бастрыкину в надежде, что их проблему заметят. В начале 2025 года ведомство возбудило уголовное дело из-за разбитых дорог.



Небольшие улучшения в Музыкальном все-таки произошли. Весной 2025 года началась реконструкция улицы Есенина. За два года ее попробуют превратить в «современную автомагистраль». На работы потратят около 1 млрд рублей.