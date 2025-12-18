В Краснодаре в кино покажут фантастику Люка Бессона «Пятый элемент»

В краснодарских кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма «Пятый элемент» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что 18 декабря в повторный прокат вышел фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент». Зрители увидят отреставрированную 4К-версию. «Пятый элемент» — один из самых узнаваемых блокбастеров 90-х годов. В культовой фантастической ленте Люка Бессона снялись Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдманом и Крис Такер. Мировая премьера картины состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале.

Действие фильма разворачивается в 2257 году. Бывший секретный агент Корбен Даллас ведет однообразную жизнь таксиста, пока в его машину не падает загадочная инопланетянка Лилу — единственное существо, способное спасти человечество. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую катастрофу.