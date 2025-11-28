Активистка Яна Антонова — о том, как жители ЮМР уже однажды спасли набережную от уничтожения, и о том, что они снова протестуют.

От редакции. О строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.



Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм будет построен в новой локации — на аллее 80-летия образования Краснодарского края.



Мы уже публиковали мнения, посвященные этой теме. Сторонник строительства храма, политический обозреватель Роман Иноземцев написал колонку «Храм для безотцовщин. Каковы скрытые причины протеста в ЮМР». Он видит в протесте против строительства храма проявление детских травм и политического популизма.



Депутат городской думы Александр Сафронов выступает против строительства храма. В своей колонке «Игнорировать, стравливать, строить. Почему я требую отставки мэра Краснодара» он рассказывает о том, что Евгений Наумов не прислушивается к мнениям жителей ЮМР.

Уже более года жители Юбилейного протестуют против строительства храма на набережной реки Кубань — на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Люди пытаются сохранить последнюю крупную зеленую зону района и свое привычное место отдыха. На этой неделе именно здесь, на аллее, где планируется стройка, установили единственную в районе новогоднюю елку. Для жителей это место — центр притяжения, где они гуляют с детьми и отмечают праздники, они не хотят его терять. После подведения спорных итогов общественных обсуждений, в которых приняли участие 1920 человек (из них 90% высказались против строительства, но комиссия отклонила полторы тысячи возражений по формальным признакам), жители Юбилейного начали сбор подписей под обращением к президенту с требованием отправить в отставку главу администрации города Евгения Наумова. Сбор подписей проходит ежедневно с 17:30 до 18:00 у торгового центра «Пять звезд», люди охотно в нем участвуют, затем обращения в конвертах отправляют в администрацию президента в Москву.

Жители ЮМР настроены решительно. Они очень любят свою набережную, ведь сама эта аллея появилась в результате другого гражданского протеста. С 2013-го по 2017-й люди боролись с компанией-застройщиком, связанной с миллиардером Виктором Вексельбергом. Здесь должны были возвести двенадцать двадцатиэтажных домов, но из-за продолжительной общественной кампании губернатор Вениамин Кондратьев и тогдашний мэр Владимир Евланов встали на сторону жителей и не согласовали строительство.

В 2019 году эту часть набережной благоустроили. Кондратьев тогда заявил жителям, что им вместе удалось отстоять территорию, и на ней больше ничего строить не будут. Он также пообещал, что вскоре благоустроят и другую часть набережной — ту самую зеленую зону, на месте которой планировали строить храм. Очередная попытка отнять набережную после таких обещаний представляется им возмутительной.

