«Защитили от застройки тогда, защитим и сейчас». Как жители ЮМР снова борются за сохранение набережной
Активистка Яна Антонова — о том, как жители ЮМР уже однажды спасли набережную от уничтожения, и о том, что они снова протестуют.
От редакции. О строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.
Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм будет построен в новой локации — на аллее 80-летия образования Краснодарского края.
Мы уже публиковали мнения, посвященные этой теме. Сторонник строительства храма, политический обозреватель Роман Иноземцев написал колонку «Храм для безотцовщин. Каковы скрытые причины протеста в ЮМР». Он видит в протесте против строительства храма проявление детских травм и политического популизма.
Депутат городской думы Александр Сафронов выступает против строительства храма. В своей колонке «Игнорировать, стравливать, строить. Почему я требую отставки мэра Краснодара» он рассказывает о том, что Евгений Наумов не прислушивается к мнениям жителей ЮМР.
Уже более года жители Юбилейного протестуют против строительства храма на набережной реки Кубань — на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Люди пытаются сохранить последнюю крупную зеленую зону района и свое привычное место отдыха. На этой неделе именно здесь, на аллее, где планируется стройка, установили единственную в районе новогоднюю елку. Для жителей это место — центр притяжения, где они гуляют с детьми и отмечают праздники, они не хотят его терять.
После подведения спорных итогов общественных обсуждений, в которых приняли участие 1920 человек (из них 90% высказались против строительства, но комиссия отклонила полторы тысячи возражений по формальным признакам), жители Юбилейного начали сбор подписей под обращением к президенту с требованием отправить в отставку главу администрации города Евгения Наумова. Сбор подписей проходит ежедневно с 17:30 до 18:00 у торгового центра «Пять звезд», люди охотно в нем участвуют, затем обращения в конвертах отправляют в администрацию президента в Москву.
Жители ЮМР и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара:
Жители ЮМР настроены решительно. Они очень любят свою набережную, ведь сама эта аллея появилась в результате другого гражданского протеста. С 2013-го по 2017-й люди боролись с компанией-застройщиком, связанной с миллиардером Виктором Вексельбергом. Здесь должны были возвести двенадцать двадцатиэтажных домов, но из-за продолжительной общественной кампании губернатор Вениамин Кондратьев и тогдашний мэр Владимир Евланов встали на сторону жителей и не согласовали строительство.
Зеленая зона в Юбилейном микрорайоне Краснодара возвращена муниципалитету:
В 2019 году эту часть набережной благоустроили. Кондратьев тогда заявил жителям, что им вместе удалось отстоять территорию, и на ней больше ничего строить не будут. Он также пообещал, что вскоре благоустроят и другую часть набережной — ту самую зеленую зону, на месте которой планировали строить храм. Очередная попытка отнять набережную после таких обещаний представляется им возмутительной.
Собор или зеленая зона:
Вечером в минувшее воскресенье состоялся народный сход на набережной, в предполагаемом месте строительства храма. Собравшиеся скандировали: «Наумов, выйди к людям!»
Недавно стало известно о проведении губернатором Кондратьевым прямой линии с жителями края 5 декабря. Жители ЮМР решили записать массовое обращение к губернатору.
Давайте попробуем поразмышлять, чего ждать в ответ от властей? Где те красные линии, которые не перейдет краевая администрация?
Когда год назад жители Юбилейного готовились записывать обращение к Владимиру Путину по теме храма, по району разнесся слух, что власти собираются подогнать автозаки к месту предполагаемой записи и всех пришедших заберет полиция. Однако этого не произошло. На месте не оказалось ни одного полицейского.
Думаю, что и на этот раз все ограничится попытками психологического давления. Им будут угрожать всевозможными карами анонимные источники. Однако никаких задержаний, составлений протоколов и тому подобного при записи обращения к Вениамину Кондратьеву не будет. Почему? Задержания немедленно выведут тему протестов против строительства храма на уровень федеральных СМИ. Об этом напишут все, кому не лень, и картинку поставят. Это не соответствует намерениям чиновников. Власти хотят храм построить, а не федеральный скандал получить. Им важно убедить всех, что жители Юбилейного с восторгом ожидают строительства.
Невыгоден скандал и представителям РПЦ.
Обычно, если кубанцы жестко сопротивляются чему-то, власти предпочитают уступить и не нагнетать обстановку. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в свое время отказал представителям РПЦ в расширении часовни на Платановом бульваре. «В Юбилейном достаточно мест для молитвы, было бы желание молиться», — заявил Первышов на встрече с жителями района.
Какие личные мотивы заставляют губернатора Кондратьева жестко настаивать на строительстве храма и игнорировать волю большинства жителей Юбилейного — об этом остается только гадать.
