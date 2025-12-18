В Сочи запустят дополнительные электрички между Розой Хутор и Имеретинским Курортом

С 20 декабря в Сочи будут ходить 12 дополнительных пригородных поездов

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что с 20 декабря между Розой Хутор и Имеретинским Курортом ежедневно будут курсировать 12 дополнительных пригородных поездов. Шесть из них будут ходить от станции «Роза Хутор» до остановки «Имеретинский Курорт». Первый рейс — в 13:20, последний — 22:05.

В обратном направлении также будут курсировать шесть дополнительных электричек. Первый поезд от остановки «Имеретинский Курорт» отправится в 12:00, последний — в 21:18. Один из составов не будет ходить 31 декабря, а также 2, 4 и 8 января. Подробное расписание можно увидеть по ссылке.