В Сочи запустят дополнительные электрички между Розой Хутор и Имеретинским Курортом
С 20 декабря в Сочи будут ходить 12 дополнительных пригородных поездов
Компания «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что с 20 декабря между Розой Хутор и Имеретинским Курортом ежедневно будут курсировать 12 дополнительных пригородных поездов.
Шесть из них будут ходить от станции «Роза Хутор» до остановки «Имеретинский Курорт». Первый рейс — в 13:20, последний — 22:05.
В дни новогодних каникул все парковки Сочи будут бесплатными:
В обратном направлении также будут курсировать шесть дополнительных электричек. Первый поезд от остановки «Имеретинский Курорт» отправится в 12:00, последний — в 21:18. Один из составов не будет ходить 31 декабря, а также 2, 4 и 8 января.
Подробное расписание можно увидеть по ссылке.
