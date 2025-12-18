Рок-звезда от адвокатуры. Памяти Алексея Аванесяна

В конце ноября не стало известного краснодарского адвоката Алексея Аванесяна. Редактор Юга.ру Денис Куренов записал монолог его давнего коллеги и друга — Кондрата Горишнего.

От редакции. Алексей Викторович Аванесян (1977–2025) — известный краснодарский адвокат и правозащитник, один из самых медийных юристов Кубани, не боявшийся браться за резонансные и сложные дела. До адвокатской практики он окончил Московскую академию ФСБ и около десяти лет работал в органах государственной безопасности.



Аванесян прославился защитой в громких уголовных процессах, включая дело так называемых краснодарских каннибалов, рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), группы IC3PEAK, а также многочисленных активистов и журналистов, которых, по мнению правозащитников, преследовали по политическим мотивам.



В 2012 году Аванесян вместе со своим коллегой Кондратом Горишним основал правозащитный проект «Право 45», предоставлявший помощь жителям Краснодарского края, оказавшимся в сложной ситуации, за символическую плату в 1 рубль. Он представлял интересы полуслепого пенсионера, обвиненного в развратных действиях, семьи погибшего, посмертно признанного виновным, массажиста Сергея Марина в деле о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего и многих других.



Скоропостижно ушел из жизни 26 ноября 2025 года в возрасте 48 лет. Близкие Аванесяна рассказали, что причиной смерти адвоката стала аневризма.



На Юга.ру выходили десятки новостей, рассказывающих о профессиональной деятельности Алексея Аванесяна. Также на портале опубликовано два интервью с адвокатом:



«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?» Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша*.



«Даже если ты видишь труп в крови и над ним склонился человек — это не значит, что он убийца». Интервью с адвокатами «краснодарского каннибала».

«Только подлостей ему не делай» Я отлично помню наше знакомство. Это был 2008 год. В то время я проходил службу в краевом управлении ФСБ. Когда в нашем отделе появилась вакансия, руководство собрало личный состав и с ужасом предупредило: «К нам идет Аванесян!» Нам посоветовали быть с ним поаккуратнее, ведь от человека, дважды дошедшего до Верховного суда с иском о восстановлении на службе против ФСБ, ничего хорошего ожидать не придется. Я тогда подошел к коллеге, который знал Алексея до увольнения, и спросил, что он за человек. Тот ответил просто: «Алексей отличный парень. Только подлостей ему не делай». Так и оказалось. Мы сразу сошлись характерами, много общались. Дружбы тогда еще не было, но взаимопонимание возникло мгновенно.

Кондрат Горишний и Алексей Аванесян © Фото из архива Кондрата Горишнего

Мы оба пришли в адвокатуру из государственной службы, но Алексей сделал этот шаг раньше. В 2010 году он решил уволиться окончательно. Он всегда горел работой, был талантливым оперативником от природы, а та рутина, на которую его поставили, морально его убивала. Он долго взвешивал решение, хотел открыть свою юридическую фирму и, наконец, ушел. Честно говоря, я тогда отнесся к этому скептически — не особо верил в успех. Но за последующий год многое изменилось. Мы продолжали общаться, встречались за обедом или кофе, и Алексей рассказывал о новой жизни, давая понять, что на «гражданке» не только не хуже, но может быть и в разы лучше. Он постоянно звал меня к себе. За это время, еще даже не получив статус адвоката, он умудрился собрать неплохую клиентскую базу. Я к тому моменту уже обзавелся семьей, стал осознаннее смотреть на жизнь, и перспектива работать без выходных, путешествий и личной свободы меня перестала мотивировать. В итоге под влиянием Алексея я решился и тоже уволился. И ни одного дня об этом не жалел.

Смысл профессии — защищать людей Идею проекта «Право 45» Алексей вынашивал с первых дней работы юристом. Ему всегда необходимо было быть полезным. Он говорил, что pro bono — это общепризнанная мировая практика, которая ему по душе [pro bono (от лат. «ради общественного блага») — оказание профессиональной помощи нуждающимся на безвозмездной основе. — Прим. Юга.ру]. Поначалу он не мог определиться с направлением, но решение пришло само. В 2012 году на кубанском форуме нам попалась новость о деле Олеси Макиной: девушка родила от взрослого мужчины, а тот обманом забрал ребенка для своей бесплодной сожительницы и пытался лишить мать прав. В тот же вечер мы встретились с мамой Олеси. Благодаря оперативным талантам Алексея мы нашли и вернули ребенка. Отсюда и можно отсчитывать начало проекта. Многие адвокаты ищут, где потише и денег побольше, а мы шли туда, где проблемы, и работали бесплатно. Зачем? Потому что в таких делах получаешь уникальный опыт. Потому что смысл профессии — защищать людей. Любых людей. Оплата — не единственный критерий, ее мы получали в других делах. Главное — интерес и возможность помочь. Ну и медийность, естественно, хотя с этим у Алексея никогда проблем не было.

О том, что адвокатура — это его призвание, он понял еще до получения статуса. Ему очень не хватало полномочий, чтобы вести уголовные дела, куда его всегда тянуло. Поначалу мы брались за все подряд — нужен был опыт и заработок. Но параллельно шли громкие дела: представляли потерпевших в пьяном ДТП с Артуром Швецом, возвращали имущество обманутой девочки из Геленджика, которая стала жертвой мошенничества, защищали подростка Ярослава Мельниченко, обвиняемого в убийстве отца кувалдой. Многие эти истории начались на заре практики и растянулись на годы.

Рок-н-ролльщик, мыслящий не по шаблону Алексея часто называли рок-звездой от адвокатуры, и этот образ на сто процентов соответствовал реальности. Смелый, без оглядки на кого-либо, он действовал так, как считал правильным. Он умел обескуражить и ввести всех в ступор — как и положено рок-н-ролльщику. Вспомнить хотя бы историю с переодеванием рубашки прямо на суде по делу Сергея Марина, белореченского массажиста [В одном из заседаний по делу белореченского массажиста Сергея Марина, обвиненного в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка (защита настаивала, что мать мальчика ошибочно приняла силиконовый колпачок на пальцах массажиста за половой орган), Алексей Аванесян провел эксперимент, демонстрирующий ненадежность зрительной памяти единственного свидетеля — матери ребенка. В перерыве адвокат купил на рынке черную рубашку и переоделся в нее вместо белой. Затем попросил женщину, утверждавшую о своей идеальной памяти, описать его внешний вид за три секунды (как она якобы видела «преступление» с расстояния трех метров). Свидетельница не заметила смены цвета рубашки и ошиблась в других деталях, что произвело сильное впечатление на присутствующих в зале. — Прим. Юга.ру]. В жизни он был таким же: веселый, решительный, быстро вписывался в любые приключения, любил музыку, танцевать под настроение. И любил защищать таких же «рок-н-ролльщиков», как он сам — активистов, оппозиционеров, людей, мыслящих не по шаблону. Для общества такие люди часто маргиналы, но для Алексея они были «тонкочувствующими» — срезом общества, который раньше других ощущает несправедливость. Защита таких людей была его формой протеста против сложившегося застоя. «Вы боитесь их защищать? А я буду. Вопреки всему». И ради этой миссии он был готов использовать самые нестандартные ходы.

Конечно, быть адвокатом по таким делам в Краснодаре — риск. Но давление ограничивалось расплывчатыми намеками в коридорах ведомств, ничего серьезного и конкретного. В работе Алексей страха не знал. А в жизни — бывало. Его супруга Юлия рассказывала случай, как во время похода по Средиземному морю они намотали тунцовую снасть на винт яхты. Алексею пришлось нырять под днище в открытом море, при ветре и волнах, чтобы освободить винт. Без опыта любому будет не по себе, было тревожно и ему. Но хладнокровие и решительность помогли ему подчинить обстоятельства и там.

Алексей Аванесян с супругой Юлией © Фото из архива Кондрата Горишнего

Сложно сказать, какое дело он считал главным достижением. Это как с путешествиями: спрашиваешь «какая страна лучшая?», а ответ — «все интересные». Так и его дела. Возможно, то, что не посадили Гришу Демиденко, обвиняемого в убийстве своего отца [сын взял на себя вину, чтобы защитить мать, отец много лет издевался над детьми и избивал мать. — Прим. Юга.ру]. Или что привлекли к ответственности тюремных врачей за смерть Дмитрия Бакшеева. Он переживал по каждому громкому процессу. Нелегко далась ему история Савелия Никифорова. Морально непростым было дело 91-летнего дедушки из Динской, обвиняемого в развратных действиях [страдающего от недержания мочи полуслепого пенсионера обвиняют в самоудовлетворении в присутствии несовершеннолетних. — Прим. Юга.ру].

Существовали ли для него «красные линии»? Да. Алексей не брался за дело, если не хотел. Если клиент не принимал решение сотрудничать с ним. Он не навязывался. Если после разговора с возможным клиентом принимал для себя решение, что ему это дело неинтересно с профессиональной точки зрения и душа не лежит к этому клиенту. Он мог сказать в лоб: «Мы не сработаемся», если чувствовал, что с человеком будет психологически душно. И главное — он никогда не был «решалой». Если клиент хотел, чтобы он «порешал», или настаивал на своей линии защиты, которая шла вразрез с видением Алексея, он отказывался.

Профессионализм, упорство и высшая степень эмпатии Он ушел очень неожиданно. Мы виделись за два дня до смерти — он приходил ко мне домой, обедали, обсуждали дела. А переписывались мы буквально за 20 минут до того, как всё случилось. Я рекомендовал ему новый сериал. Он не жаловался на здоровье, вел умеренный образ жизни, выглядел отлично. О смерти Алексея я узнал от его брата. Он позвонил мне, когда я уже ехал в больницу. В тот момент я почувствовал только острую досаду. Осознание пришло позже. Каким он был вне суда, в обычной жизни? Волевым. Он был нашим ориентиром и стержнем. Мы были спокойны просто потому, что знали — он есть. Любая проблема казалась решаемой. В любой ситуации поддержит, прошутит ее, поможет. Его слабостью и одновременно силой были близкие. Нас было немного, но каждого Алексей по-настоящему берег и многим жертвовал ради своих людей. Очень любил делать подарки. И они всегда были неожиданными и попадали в цель. Привычка и потребность — транслирование позиции. По работе, по взглядам, по жизни. Это его соцсети и, позднее, еще и телеграм-канал. Я принял на себя и его личные дела, и наши общие. Проект «Право 45» продолжит работу. Мы продолжим сотрудничество с Уполномоченным по правам ребенка, которое длится уже более 10 лет, и будем брать новые дела. Наследие Алексея сохранится. За почти 20 лет общего пути могу охарактеризовать его как человека, который в любой межличностной истории был положительно предсказуем. Как и в работе. Профессионализм, находчивость, упорство и высшая степень эмпатии.

Алексей Аванесян защищает на суде рэпера Хаски © Фото из архива Кондрата Горишнего

10 цитат Алексея Аванесяна

Об отсутствии пристрастий — Знаете, я сейчас одновременно защищаю и активистов, и сотрудника полиции, и человека, которого обвиняют в убийстве, и вашего коллегу-журналиста, и рэпера Хаски. Где права человека нарушаются и где мне интересно — я эти дела беру. Адвокат, если к нему обращаются, должен брать под защиту любого. Никаких пристрастий у меня нет.

— Когда общественное мнение и СМИ заранее определяют человека виновным в преступлении, которое он не совершал, у меня просто что-то щелкает. Я хочу идти против течения. На каком основании вы делаете такие предположения? На основании телевизора? А пацану сломали жизнь, укатали его на восемь лет. Только недавно он вышел по УДО.

— Когда я представляю интересы человека в суде, я не иду против своей совести и сам верю в то, что говорю. Моя позиция находится в связке с моей совестью. Но случаи были разные. Например, прогремевшее дело краснодарских каннибалов, дело Бакшеева. До того, как стать его защитником, я действительно был уверен, что он каннибал, который совершил десятки преступлений. Ведь это звучало из каждого утюга! «Ужас! Шок! Семейная пара десятилетиями убивала и ела людей!» Писали, что дома в ходе обыска нашли десятки сотовых телефонов, одежду, ножи, фото с кистью женщины, скальп. Точно убийцы! А потом выяснилось, что больной на голову человек просто годами тащил в дом всё, что находил на улице. И что в итоге? Ему вменили одно убийство, разобравшись, что никого и никогда он не ел.

— Единого алгоритма нет и быть не может. Адвокат, как советник по правовым вопросам, обязан вникнуть в материалы дела и предложить своему подзащитному наиболее выгодный для него вариант. Главное — не врать и ничего не обещать. Тем более оправдательный приговор, которых в России практически нет. Стремиться к такому приговору, если клиент отрицает свою вину, надо, но надеждами питать не стоит.

Об особенностях кубанского правосудия — Кубанское правосудие уже стало нарицательным, все знают, что наш суд — особенный. Я вижу это по общению с коллегами из других регионов, которые приезжают в суды общей юрисдикции. Они выходят после судов и не понимают, что это было вообще. Для них это шок. Я уже писал: давайте просто в суде поставим машину, которая будет принимать жалобы, ставить печать «Оставить в силе» — и все.



Такое ощущение, что наше нахождение в судах — это просто бессмысленный ритуал. Реальной состязательности в судах нет. Я своим клиентам, особенно по уголовным делам, всегда говорю: «На оправдание не рассчитывайте. Смотрите, какой процент оправданий у нас — 0,2%». Единственное, что адвокат может сделать, — добиться правильной квалификации преступления либо помочь, чтобы на вас другое преступление не повесили.

О «решалах» в адвокатуре — Мне не очень интересно это комментировать. Скажу лишь, что такую позицию не приемлю и считаю, что к адвокатуре подобное не имеет никакого отношения. Не должно иметь отношения. Чтобы быть посредником при передаче взятки, «решалой», не нужно иметь опыт, диплом и знания. И такие «решалы» — мои прямые конкуренты. Как пример: есть журналисты, а есть пропагандисты. Вроде бы вы одно и то же примерно делаете, одни вузы заканчивали, одни книжки читали, но как коллеги вы друг друга не воспринимаете.

Об отсутствии системы сдержек и противовесов — Если прокуратура утверждает обвинительное заключение, то потом она не может сказать, что там было что-то неправильно, — она же уже утвердила. А система не признает ошибок. Я понял: когда человек признается в убийстве, то никто уже не работает. Все сразу примеряют медали. Для них признание — царица доказательств, другие версии они даже не рассматривают.

Об экстремистских статьях и статьях за «оскорбления чувств» — Это, конечно, абсурд, когда в уголовный обиход входят такие слова, как «чувства», «оскорбление чувств». Получается, что все отдается на откуп следователю и прокурору, чтобы они решали, что является оскорблением, а что не является.



То же самое с экстремистскими статьями. Конечно, их нужно убирать. По ним можно привлечь к ответственности любого. Поступает команда, а состав всегда найдется. Никто не знает правил игры — ни адвокат, ни следователь. А людей сажают.

О тяжелом времени для адвокатуры — Возможности, особенно для тех, кто работает по уголовным делам, действительно сужаются, и этому есть понятное объяснение. Работать сейчас тяжело, но работать можно и, самое главное, нужно. Чтобы пережить эти трудные для прав человека времена, часто вспоминаю слова стоика Марка Аврелия: «Не тратьте время на споры о том, каким должен быть человек. Будьте им!»

О проекте «Право 45» — Есть 45 статья Конституции, в честь которой мы назвали наш проект «Право 45». Строчки из этой статьи я написал на обратной стороне своей визитки: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Очень часто эти дела представляют для нас большой профессиональный интерес. И мы благодаря им можем расти как профессионалы и заодно помогаем людям. Мы беремся за необычные дела, понимая, что больше можем не получить такого уникального опыта. Хватаемся за них как фотограф, который лезет на край пропасти, чтобы сделать редкий кадр. Если пересчитать по минимальной ставке адвокатской палаты, то за десять лет мы оказали таких услуг на 7 млн рублей. Но дело не в деньгах — если мы не будем защищать этих людей, то кто?