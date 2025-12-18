Цифровое совершеннолетие. Мессенджер Max приравняли к паспорту при покупке алкоголя, табака и энергетиков

18 декабря «Интерфакс» сообщил, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новый цифровой механизм для подтверждения возраста при покупке определенных товаров и услуг. Документ предусматривает использование национального мессенджера Max в качестве официального инструмента для возрастной верификации.

Согласно новым нормам, цифровой профиль в сервисе приравнивается к паспорту для проверки совершеннолетия в нескольких ситуациях. Это касается приобретения алкогольной продукции, табачных и никотиносодержащих изделий, безалкогольных тонизирующих напитков, а также кальянов и устройств для потребления никотина.