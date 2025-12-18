Цифровое совершеннолетие. Мессенджер Max приравняли к паспорту при покупке алкоголя, табака и энергетиков
Госдума приняла закон о возможности проверки через Max возраста покупателя алкогольных напитков, энергетиков, табака
18 декабря «Интерфакс» сообщил, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новый цифровой механизм для подтверждения возраста при покупке определенных товаров и услуг. Документ предусматривает использование национального мессенджера Max в качестве официального инструмента для возрастной верификации.
Согласно новым нормам, цифровой профиль в сервисе приравнивается к паспорту для проверки совершеннолетия в нескольких ситуациях. Это касается приобретения алкогольной продукции, табачных и никотиносодержащих изделий, безалкогольных тонизирующих напитков, а также кальянов и устройств для потребления никотина.
Минцифры хочет перевести СМС от банков в мессенджер Max:
Таким образом, кассир в магазине получает право попросить покупателя показать QR-код или соответствующий раздел в приложении вместо традиционного паспорта. Помимо этого, предъявление данных через мессенджер может потребоваться для подтверждения возраста и личности участника лотереи или для входа на зрелищные мероприятия.
Отдельный блок документа посвящен борьбе с нелегальной дистанционной торговлей. 1 марта 2026 года в России запустят внесудебный механизм блокировки онлайн-ресурсов. Он позволит ограничивать доступ к сайтам и страницам, которые содержат предложения о запрещенной розничной продаже дистанционным способом табачной и никотиносодержащей продукции, а также сопутствующих устройств. Мера направлена на усиление контроля за оборотом подобных товаров в интернет-среде.
Как писали Юга.ру, жители России столкнулись с массовой блокировкой аккаунтов на «Госуслугах» из-за «подозрительной активности». Быстро вернуть доступ можно через мессенджер Max.