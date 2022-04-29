Где вас точно ждут пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае летом 2022 года

Лето 2022 года все ближе, а значит, дороги Краснодарского края, ведущие к морю, снова ждут огромный поток туристов. Юга.ру решили проинспектировать основные трассы по направлению к Черному морю и выяснить, в каком они состоянии, а также где идет ремонт. Спойлер: не везде его обещают закончить к началу курортного сезона. Первые же теплые весенние выходные для краснодарцев стали возможностью выехать на природу, съездить в станицу или в горы. Типичные пробки выходного дня — вечером в пятницу из Краснодара и вечером в воскресенье обратно в Краснодар, — появились уже в начале апреля. Мы узнали, где идут дорожные работы на трех основных трассах по направлению к побережью — федеральной М-4 «Дон», дороге А-146 Краснодар — Нижнебаканский и А-289 Краснодар — Темрюк (она же дорога к Крымскому мосту, а если взять на развилке левее, то и на Анапу).

Дорожный затор © Фото с сайта pixabay.com

Федеральная трасса М-4«Дон» или М-4 Куда: дорога идет со стороны Ростова к Краснодару, обходит его с востока, продолжается отрезком магистрали в сторону Горячего Ключа и упирается в Джубгу. Это самая близкая к краевой столице точка побережья, согласно сервису «Google Карты» расстояние в 130 км от Краснодара до Джубги вечером во вторник можно преодолеть за 1 час 50 минут (сюда включено собственно время выезда из самого Краснодара). Повернув на Джубге направо, можно добраться до Архипо-Осиповки, Бетты, Прасковеевки, Дивноморского, Геленджика, а затем и до Новороссийска (Мысхако, Южная Озереевка, Абрау-Дюрсо). Повернув на Джубге налево, через некоторое время вы попадете в Лермонтово, Новомихайловский, Небуг, Агой и Туапсе, после которого вы уже становитесь на дорогу в Большой Сочи. Пока прямая трасса Туапсе — Сочи еще только в разработке (Юга.ру писали о планах построить «самую дорогую трассу в России» за 1,4 трлн рублей), вас ждет однополосный серпантин со всеми сопутствующими сезону пробками.

© Скриншот сервиса Google Карты

Что ждет водителей на этой трассе весной и летом 2022 года 26 апреля пресс-служба «Автодора» заявила, что на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой закончили ремонт и открыли движение. До этого там был закрыт съезд с Южного обхода Краснодара в сторону шлюзов. На сайте компании есть обновляемая таблица, где указаны участки и сроки ремонтных работ на трассах. На 28 апреля там обозначено 8 участков, где из-за того или иного вида ремонта движение ограничено, установлен особый скоростной режим или введено реверсивное движение. Один из них находится на Восточном обходе Краснодара, где идут работы, а проезжую часть сузили до одной полосы. Далее обозначен участок работ на 1396 км за Горячим Ключом, где ремонтируют водопропускные трубы.

Остальные участки ремонта находятся на промежутке между Джубгой и Геленджиком. 1476 км находится примерно в районе Пшады, уже за Архипо-Осиповкой, в сторону Геленджика, там устраняют последствия оползня. 1492 км расположен еще немного ближе к Геленджику, где оползень повредил часть дороги. 1494-й км это участок, где идет ремонт, реверсивное движение ввели в районе 1495 км, 1496 км, 1500 км. На 1503-м км, где идет реконструкция дорожного полотна, проезжую часть сузили до 3,5 м, закрыли путепровод на 1505 км со стороны ул. Луначарского в сторону Новороссийска. На этом участке хотят до начала курортного сезона расширить проезжую часть до четырех полос. А также на протяжении с 1512-го по 1518-й км меняют ширину проезжей части и ввели ограничение скорости 40 км/ч. Здесь строят четыре надземных и два подземных перехода, разворотную петлю у Марьиной Рощи и две развязки — в районе Голубой Бухты и кольца. Подробнее об этом читайте в новости Юга.ру.

Дорога А-146 Краснодар — Верхнебаканский Куда: дорога ведет от Краснодара в сторону Ильского, Афипского, Северской. Далее идут поселок Ахтырский, города Абинск и Крымск, поселки Молдаванское и Саук-Дере, Нежне- и Верхнебаканский, а там уже совсем недалеко до Новороссийска. Там же недалеко находится поселок Мысхако, где расположен одноименный винный завод. От самого Новороссийска можно стать на трассу М-4 и отправиться в сторону Кабардинки, Марьиной Рощи и Геленджика.

Вечером буднего дня заружены участки вблизи Афипской, Ильского и Холмской © Скриншот сервиса Google Карты

Что ждет водителей весной и летом на дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский

На участке с 28 по 35 км в районе поселка Афипского идет ремонт, который выполняет ФКУ «Черноморье». По каждому направлению движения функционирует только одна полоса, соответственно, идет сужение, а пробка начинается на некотором расстоянии до ремонтируемого участка. Почти в любое время светового дня карты показывают этот участок красным, то есть скорость движения там очень низкая.

Второй участок ремонта на этой трассе — со 107 по 115 км, в районе Крымска. Даже в середине буднего дня дорога на большом участке показана желтым, то есть движение затруднено. Закладывать на дорогу нужно немного больше времени. И терпения. В целом дорога довольно сильно пострадала прошедшей зимой, во многих местах есть трещины, выбоины и неровности. Пресс-служба ФКУ «Черноморье» заверяет, что компания активно устраняет деформации дорожного полотна, а объем работ втрое превышает обычную норму. В релизе говорится, что основную часть работ завершат до начала курортного сезона. Дорога А-189 Краснодар — Темрюк Куда: дорога из Краснодара мимо Белозерного и Елизаветки в сторону Славянска-на-Кубани, Крымска, Анапы и Темрюка.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Что ждет водителей весной и летом 2022 года на дороге А-289 в сторону Анапы

Первый же выезд в Анапу в апреле 2022 года показал — пробка здесь будет и будет долго. Здесь, в районе хутора Коржевский и совхоза Светлый путь, идет ремонт моста через реку Курка. Протяженность участка, где идут работы, всего около 0,5 км, зато длиться они будут, внимание, до середины октября! Ремонтируемый участок находится до развилки на Темрюк, так что постоять придется независимо от того, куда именно вы направляетесь, в главную детскую здравницу или в сторону Тамани и Крымского моста. Даже в середине дня в пятницу (в начале апреля), когда поток машин еще не слишком плотный, перед участком реверсивного движения на мосту нам пришлось простоять около 20 минут. И это с учетом того, что автомобилей было не так уж много и никто (!) не объезжал пробку по обочине, то есть движение шло с максимально возможной скоростью в разрешенный сигнал светофора. Летом же в таких ситуациях одна полоса превращается как минимум в две, которые сужаются в бутылочное горлышко. Напомним, весной 2021 года губернатор Краснодарского края заявил, что летом на трассах не должно быть участков реверсивного движения.