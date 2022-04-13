В Геленджике к началу курортного сезона планируют расширить до четырех полос трассу М-4 «Дон»

На участке трассы М-4 около Геленджика «Дон» хотят расширить дорогу и установить специальные экраны к курортному сезону

На участке 1503 — 1506 км трассы М-4 «Дон» от Геленджика до улицы Луначарского в поселке Светлый расширят дорогу до четырех полос и установят шумозащитные экраны. Это планируют сделать к началу курортного сезона.

Кроме того, на участке 1512 — 1518 строят четыре надземных и два подземных перехода, разворотную петлю у Марьиной Рощи и две развязки — в районе Голубой Бухты и кольца. Уже построили опоры и пролетное строение эстакады. Полностью работы здесь планируется выполнить к концу 2023 года, сообщили в пресс-службе «Автодора».

«На этом развитие М-4 не заканчивается. Уже приступили к строительству новой развязки на въезде в Кабардинку (1522 км), окончание — также в 2023 году. Развязка позволит ликвидировать левый поворот и убрать светофор с основного хода М-4», — добавили в компании.

Как писали Юга.ру, из-за ремонта реверсивное движение ввели на трассе Р-217 «Кавказ» в районе Кропоткина. Такой режим действует до 22 ноября.