На трассу М-4 «Дон» в районе Геленджика сошел оползень

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Участок трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика оказался разрушен — после дождей там сошел оползень

Вечером 16 апреля пресс-служба компании «Автодор» сообщила, что на участке 1492-1493 км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика оказалась частично разрушена одна полоса. Это произошло после того, как из-за прошедших дождей там «сместились грунтовые массы».

На этом участке ввели реверсивное движение по одной полосе. На 10:08 в воскресенье 17 апреля сервис «Яндекс.Карты» показывает этот участок зеленым цветом, то есть дорога свободна для проезда в обе стороны.

Дорожные рабочие возведут подпорную стенку, чтобы обезопасить этот участок и открыть для движения обе полосы.

Ранее Юга.ру писали, что в районе села Ермоловка (Сочи) на трассу сошел оползень, пласты асфальта съехали вниз по склону вместе с массами земли.

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На трассу М-4 «Дон» в районе Геленджика сошел оползень
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