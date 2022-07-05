В Краснодаре на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
Утром 5 июля на трассе М-4«Дон» у посёлка Индустриального образовалась пробка из-за работ по обустройству дороги
В телеграм-канале «Типичный Краснодар» 5 июля выложили видео трассы в районе посёлка Индустриального. Утром на этом участке образовался многокилометровый затор. Судя по видео, одну из полос трассы перекрыли для работ по монтажу освещения дороги.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробка растянулась по Восточному обходу от посёлка Лорис до посёлка Лазурный. Это около 10 километров.
До этого Юга.ру рассказывали, что 1 и 3 июля под Горячим Ключом встала 10-километровая пробка по дороге к морю. Еще раньше писали, где в Краснодарском крае летом 2022 году будут пробки на пути к побережью.
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