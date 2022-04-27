Около Краснодарского водохранилища после ремонта открыли участок трассы М-4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой закончили ремонт и открыли движение

Напомним, в апреле на участке трассы около Краснодарского водохранилища в районе аула Тугургой начали ремонтировать деформационные швы. Из-за этого закрыли дорогу в Краснодар при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода.

Планировалось, что работы будут идти до 1 мая. Водителей просили объезжать ремонтируемый участок через разворотные кольца рядом с хутором Казазов.

В пресс-службе компании «Автодор» 26 апреля сообщили, что работы по замене деформационных швов завершили. Все ограничения на 1346-м км М-4 «Дон» сняли, движение полностью открыто.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре закрыт проезд по участку улицы Адыгейская Набережная. Там реконструируют два участка теплосети протяженностью 931 метр.

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