«Она бесконечная». В Краснодарском крае появились 10-километровые пробки по дороге к морю

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В первые выходные июля под Краснодаром в районе Горячего Ключа были огромные пробки на пути к морю

1 и 3 июля рано утром в районе Горячего Ключа на трассе выстроилась многокилометровая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный поток растянулся на 10 километров от «Роснефти» до «Старого замка». По сообщению из соцсетей, автомобилисты простояли на трассе несколько часов. «Она бесконечная» — так прокомментировал пробку один из её участников.

4 июля, несмотря на будний день, «Яндекс. Пробки» опять показали заторы на пути к морю. Под Горячим Ключом на трассе М-4 «Дон» и на пути к Азовскому морю после станицы Анастасиевской. 

  • Скриншот © https://yandex.ru/maps/
    Скриншот © https://yandex.ru/maps/
  • Скриншот © https://yandex.ru/maps/
    Скриншот © https://yandex.ru/maps/

В Анапе, Геленджике и Краснодаре остаются закрытыми аэропорты. Последний раз бесполётный режим Росавиация продляла до 6 июля. Ещё в мае в администрации края говорили о том, что дороги в сезон будут перегружены. Власти посчитали, что регион может принять около 17 млн туристов. Многие из них поедут на юг на личных автомобилях. Тогда губернатор Краснодарского края поручил убрать участки с реверсивным движением на трассах до 1 июня. 

Ранее Юга.ру рассказывали, где в Краснодарском крае летом 2022 году будут пробки на дорогах к морю. 

Автомобили Горячий Ключ Краснодар Пробки Черное море

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«Она бесконечная». В Краснодарском крае появились 10-километровые пробки по дороге к морю
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