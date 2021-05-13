Кондратьев решил запретить летом реверсивное движение на дорогах к побережью, чтобы избежать пробок

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 мая заявил, что в летний период нужно запретить реверсивное движение на дорогах

На совещании Кондратьев сказал, что летом на трассах не должно быть реверсивного движения, и поручил скорректировать графики ремонтных работ.

«Автотуристы едут по трое суток на море, и отдых для них должен начинаться уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю», — сказал Кондратьев.