Кондратьев решил запретить летом реверсивное движение на дорогах к побережью, чтобы избежать пробок
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 мая заявил, что в летний период нужно запретить реверсивное движение на дорогах
На совещании Кондратьев сказал, что летом на трассах не должно быть реверсивного движения, и поручил скорректировать графики ремонтных работ.
«Автотуристы едут по трое суток на море, и отдых для них должен начинаться уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю», — сказал Кондратьев.
Читайте также:
Исполняющий обязанности начальника Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков сообщил, что сейчас есть пять объектов с реверсивным движением на трассах. По его словам, все реверсы снимут 30 мая и дороги будут работать в штатном режиме.
На трассах, где будет основной поток автотуристов, с 5:00 до 7:00 утра будут дежурить дополнительные патрули. Начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Николай Смоляков добавил, что на трассах также используются беспилотники и скрытое патрулирование.
Напомним, Кондратьев запретил ремонтировать дороги к морю летом в 2016 году. Спустя год губернатор пообещал «трясти» дорожников, которые не доделают трассы к морю до 15 июня. Несмотря на его угрозы уволить тех, кто не справится со сроками, в середине июня 2017-го дату завершения ремонта дорог перенесли на полмесяца.