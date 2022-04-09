«Автодор» планирует построить на Кубани трассу из Джубги в Сочи. Еще ее называют самой дорогой трассой в России

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о планах на строительство трассы между Джубгой и Сочи. Для строительства потребуется более 1,4 трлн рублей

Ранее Юга.ру писали что в Краснодарском крае в 2018 году решили построить самую дорогу на тот момент трассу в России — из Джубги в Сочи. Тогда ее стоимость, по предварительным подсчетам, составляла от 1,2 до 1,6 трлн рублей. Эта идея рассматривалась еще в 2006 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 500 млрд рублей. Само строительство бы заняло 10 лет.

Проект строительства трассы планировалось разбить на четыре этапа: строительство обхода поселка Лазаревское, объезда города Туапсе и обхода Сочи. На четвертом этапе три участка хотели соединить. Строительство трассы хотели начать в 2019 году, а завершить — к 2023 году.

27 декабря 2021 года российские власти вновь заговорили о проекте строительства трассы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» рассказал, что вопрос об источниках финансирования все еще остается открытым. Предварительная стоимость проекта на тот момент составляла 1,4 трлн рублей.

8 апреля 2022 года председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал журналистам, что строительство трассы Джубга — Сочи все еще планируется.

«Потому что это очень напряженный участок. Нашим людям, особенно северным, которые живут в условиях Северного ледовитого океана, хочется солнца. Люди должны иметь возможность быстро приехать, [в том числе] пока самолеты не летают. Поэтому стратегическая задача, чтобы человек сел на автомобиль, включил круиз-контроль и поехал», — цитирует Петушенко ТАСС.

О сроках реализации проекта снова ничего не сообщается.