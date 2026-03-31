Японскому саду в Краснодаре — три года! Любуемся сакурой, утками-мандаринками и пробуем ханами на вкус

  • Цветение сакуры в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
30 марта 2026 года Японский сад отметил третий день рождения. Самая камерная локация парка «Краснодар» встретила свой новый год в разгар ханами — сезона любования сакурой. Показываем пышное цветение в сливовой роще, уток-мандаринок, съедобную «сакуру» и другие причины попасть сюда весной.

Ханами в сливовой роще: Умэбаяси в цвету

На стыке двух первых весенних месяцев роща Умэбаяси уже укрылась белым. Несмотря на пасмурно-дождливую погоду здесь обильно цветут сливы, вишни, абрикос, миндаль и черешни. Одни деревья уже готовы устроить «сакура фубуки» — метель из лепестков, а другие лишь набирают краску. На холмах за прохожими «присматривают» маленькие гранитные фигуры Дзидзо — по японским поверьям, они оберегают детей и путников.

Белоснежная аллея ведет к павильону Шииты для отдыха и созерцания цветений. Роща находится в юго-западной части сада и частично просматривается с аллеи, ведущей ко входным воротам Карамон. Самый короткий путь в Умэбаяси пролегает по каменной тропинке, которая начинается левее ворот.

  • Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Краснодарская сакура в японских декорациях

Весенние краски разлились по всей территории сада, оживляя японскую архитектуру.

Розовые «зонтики» сакуры обрамляют подножие моста у Большого озера Оикэ, который ведет к ресторану «Рётэй». Прогулочные аллеи украшают цветущие миндаль, кизил, магнолии, камелии, нарциссы и гиацинты. Растения делают воздух отдельной достопримечательностью, наполняя его своими ароматами.

  • Цветение сакуры в Японском саду Краснодара © Фото Марины Солошко, Юга.ру © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Жители Японского сада: утки-мандаринки, белки и «премиальные голуби»

Обитатели сада не дают цветущему пейзажу замереть статичной картинкой. На камнях водоемов нежатся черепахи, а по водной глади грациозно скользят экзотические утки-мандаринки. Эти дикие пернатые остановились здесь на зимовку в октябре прошлого года, но, видимо, перебрались на ПМЖ в столь подходящие им декорации.

Над головой то и дело проносятся «премиальные голуби» — так в соцсетях парка прозвали вяхирей, лесных собратьев городских голубей с белыми отметинами на шее. А в более укромных местах, среди пихтовых деревьев, мелькают синие «зеркальца» соек.

Белкам, которые переехали в парк из новосибирского зоопарка два года назад, некогда стесняться посетителей. Под восторженные взгляды они смело спускаются к каменным колодцам — цукубаям, чтобы утолить жажду.

  • Белка в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Съедобная сакура: ханами‑сет в ресторане «Рётэй»

В честь сезона цветения сакуры шеф-повара ресторанов и кафе Японского сада готовят блюда со вкусовыми и визуальными отсылками к главному символу японской весны.

В ресторане «Рётэй» севиче из сибаса сворачивают в форме цветка, сливовый сомен готовят из лапши нежно-розового оттенка, дамплинги с окунем лепят в виде ярких бутонов, а моти с вишней украшают печатью в виде цветка. Стоимость праздничного набора — 1700 рублей.

  • Ханами-сет в ресторане «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди в 2026 году

В сезон активного цветения и в выходные дни у входа в Японский сад выстраиваются большие очереди, но есть целых пять способов пройти внутрь напрямую:

  • Сертификат в кофейню Kissaten — 1500 рублей.
    Деньги вы потратите внутри на аутентичный обед: японские сендвичи, пончики моти и мункейки. Сертификат работает как входной билет. Подробнее.
  • Столик в ресторане «Рётэй» — 2000 рублей.
    Депозит также идет в счет заказа. Можно заранее забронировать столик на конкретное время и спокойно войти в сад. Подробнее.
  • Сертификат в типрессо-бар «Каппу Ча» — 1500 рублей. Подробнее.
    Попробуйте рыбок тайяки и необычные напитки на основе чая.
  • Чайная церемония — 1500–3000 рублей.
    Выберите японскую, китайскую или просто дегустацию. Это полноценное погружение в традицию, после которого можно гулять по саду без ограничений по времени. Подробнее.
  • Билет на мероприятие — мастер‑классы, лекции, концерты.
    Цены варьируются. Все события проходят на территории сада, билет автоматически дает право на вход. Подробнее.

