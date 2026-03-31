Японскому саду в Краснодаре — три года! Любуемся сакурой, утками-мандаринками и пробуем ханами на вкус

30 марта 2026 года Японский сад отметил третий день рождения. Самая камерная локация парка «Краснодар» встретила свой новый год в разгар ханами — сезона любования сакурой. Показываем пышное цветение в сливовой роще, уток-мандаринок, съедобную «сакуру» и другие причины попасть сюда весной.

Ханами в сливовой роще: Умэбаяси в цвету

На стыке двух первых весенних месяцев роща Умэбаяси уже укрылась белым. Несмотря на пасмурно-дождливую погоду здесь обильно цветут сливы, вишни, абрикос, миндаль и черешни. Одни деревья уже готовы устроить «сакура фубуки» — метель из лепестков, а другие лишь набирают краску. На холмах за прохожими «присматривают» маленькие гранитные фигуры Дзидзо — по японским поверьям, они оберегают детей и путников.

Белоснежная аллея ведет к павильону Шииты для отдыха и созерцания цветений. Роща находится в юго-западной части сада и частично просматривается с аллеи, ведущей ко входным воротам Карамон. Самый короткий путь в Умэбаяси пролегает по каменной тропинке, которая начинается левее ворот.

Розовые «зонтики» сакуры обрамляют подножие моста у Большого озера Оикэ, который ведет к ресторану «Рётэй». Прогулочные аллеи украшают цветущие миндаль, кизил, магнолии, камелии, нарциссы и гиацинты. Растения делают воздух отдельной достопримечательностью, наполняя его своими ароматами.

Жители Японского сада: утки-мандаринки, белки и «премиальные голуби»

Обитатели сада не дают цветущему пейзажу замереть статичной картинкой. На камнях водоемов нежатся черепахи, а по водной глади грациозно скользят экзотические утки-мандаринки. Эти дикие пернатые остановились здесь на зимовку в октябре прошлого года, но, видимо, перебрались на ПМЖ в столь подходящие им декорации.

Над головой то и дело проносятся «премиальные голуби» — так в соцсетях парка прозвали вяхирей, лесных собратьев городских голубей с белыми отметинами на шее. А в более укромных местах, среди пихтовых деревьев, мелькают синие «зеркальца» соек.

Белкам, которые переехали в парк из новосибирского зоопарка два года назад, некогда стесняться посетителей. Под восторженные взгляды они смело спускаются к каменным колодцам — цукубаям, чтобы утолить жажду.