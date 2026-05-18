Страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Фирма, пострадавшая от атаки БПЛА на нефтебазу под Анапой, не смогла получить выплату. Суды разошлись в решениях

7 мая 15-й апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Краснодарского края в отношении страховой компании «ВСК». На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Фирма, пострадавшая от атаки БПЛА на нефтебазу в селе Юровка под Анапой, не смогла получить выплату. В «ВСК» отказали, сославшись на то, что произошедшее не является страховым случаем.

Читайте также:

Инцидент произошел в мае 2024 года. В результате падения беспилотника на нефтебазе были повреждены три резервуара, после чего начался пожар. Имущество объектов застраховано в компании «ВСК». Однако страховщик отказал в выплате, пояснив, что повреждения возникли вследствие военных действий или действий, к ним приравненных, а такие случаи не покрываются.

Компания обратилась в суд. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск и взыскал с «ВСК» около 140 млн рублей. Однако 15-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение и полностью отказал в выплате.

Основанием для отказа послужил юридический нюанс. После атаки беспилотников на нефтебазу возбуждено уголовное дело о теракте. Фигурантами проходят неустановленные украинские военнослужащие, которые по приказу неустановленного командования из неустановленного места запустили БПЛА. В суде решили, что теракт не входит в перечень страховых случаев.

«Ущерб вследствие, например, пожара, является страховым случаем, но если пожар, в свою очередь, является следствием теракта, то действует исключение», — пояснили в суде.

В суде подчеркнули, что РФ не находится в состоянии войны, и военных действий на территории Краснодарского края не ведется.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА.

Деньги СВО Страхование

Новости

В Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений
В Краснодарском крае задерживаются 16 поездов из-за перекрытия движения по Крымскому мосту
Страшнее коронавируса. Отключения интернета стали главной тревогой россиян в 2026 году
Отельеры Туапсе снижают цены до 20%. Туристы откладывают летние брони из-за разлива нефти
Страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой
Кратковременные дожди и до +23 °С. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале недели

Лента новостей

Серебро с привкусом горечи
Сегодня, 09:45
Серебро с привкусом горечи
Почему «Краснодару» придется строить себя заново
Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
16 мая, 16:54
Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
Уничтожены целые пасеки
Вчера, 11:19
Уничтожены целые пасеки
В Ставропольском крае массово погибли пчелы после обработки полей

Реклама на сайте