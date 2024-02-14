В парке «Краснодар» поселились новосибирские белки
Администрация парка «Краснодар» показала белок, которые теперь живут в Японском саду
В официальном телеграм-канале парка «Краснодар» появилась информация о новых жителях — белках. Животных привезли из Новосибирского зоопарка. По деревьям Японского сада бегают 12 белок — шесть мальчиков, шесть девочек.
Пресс-служба парка опубликовала снимки новых жильцов. На фотографиях видно, что для животных создали условия — установили кормушки.
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