В парке «Краснодар» поселились новосибирские белки

Администрация парка «Краснодар» показала белок, которые теперь живут в Японском саду

В официальном телеграм-канале парка «Краснодар» появилась информация о новых жителях — белках. Животных привезли из Новосибирского зоопарка. По деревьям Японского сада бегают 12 белок — шесть мальчиков, шесть девочек.

Пресс-служба парка опубликовала снимки новых жильцов. На фотографиях видно, что для животных создали условия — установили кормушки.