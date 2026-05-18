Страшнее коронавируса. Отключения интернета стали главной тревогой россиян в 2026 году
Тема ограничений в сети с пятикратным отрывом обошла все другие поводы для беспокойства в I квартале 2026 года
14 мая агентство КРОС опубликовало данные «Национального индекса тревожности россиян» за первый квартал 2026 года. Согласно исследованию, ограничения интернета в 2026 году обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражения коронавирусом в 2020-м.
Суммарный индекс тревожности по интернет-ограничениям составил 1735,31. Для сравнения: индекс пандемии COVID-19 в 2020 году — 941,23. Тема ограничений в сети вышла на первое место в рейтинге впервые с 2022 года и с пятикратным отрывом обошла все другие поводы для беспокойства. В топ-5 общественных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране.
Исследователи КРОС называют основными причинами беспокойства блокировку социальных сетей, перебои в работе мобильного интернета и опасения, что могут перестать нормально работать банковские карты и QR-платежи. Индекс приживаемости темы в социальных сетях — 10,39 — в два-три раза выше, чем у самых резонансных тем 2022 года.
Напомним, что Краснодарский край — один из регионов, где жители ощущают шатдауны практически ежедневно с лета 2025 года. Официальная версия властей связывает ограничения с работой средств радиоэлектронной борьбы и необходимостью защиты от БПЛА.
В феврале 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи приостанавливать услуги по первому требованию ФСБ и освобождающий их от ответственности перед абонентами за подобные перебои. А с 1 марта Роскомнадзор получил техническую возможность изолировать российский сегмент интернета от глобальной сети.
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за VPN-трафик, а онлайн-платформам — закрыть доступ к сайтам для пользователей сервисов. А в конце апреля в ведомстве подтвердили, что зарубежный мобильный трафик станет платным в России.
Как писали Юга.ру, 40% опрошенных россиян активно пользуются VPN.