Тема ограничений в сети с пятикратным отрывом обошла все другие поводы для беспокойства в I квартале 2026 года

14 мая агентство КРОС опубликовало данные «Национального индекса тревожности россиян» за первый квартал 2026 года. Согласно исследованию, ограничения интернета в 2026 году обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражения коронавирусом в 2020-м.

Суммарный индекс тревожности по интернет-ограничениям составил 1735,31. Для сравнения: индекс пандемии COVID-19 в 2020 году — 941,23. Тема ограничений в сети вышла на первое место в рейтинге впервые с 2022 года и с пятикратным отрывом обошла все другие поводы для беспокойства. В топ-5 общественных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране.

Исследователи КРОС называют основными причинами беспокойства блокировку социальных сетей, перебои в работе мобильного интернета и опасения, что могут перестать нормально работать банковские карты и QR-платежи. Индекс приживаемости темы в социальных сетях — 10,39 — в два-три раза выше, чем у самых резонансных тем 2022 года.