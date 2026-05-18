Отельеры Туапсе снижают цены до 20%. Туристы откладывают летние брони из-за разлива нефти

Туроператоры зафиксировали падение спроса на курорты Туапсинского района. Чтобы вернуть туристов, гостиницы вводят скидки

15 мая Российский союз туриндустрии сообщил «Интерфаксу», что бронирования отелей Туапсе на лето замедлились на фоне последствий разлива нефтепродуктов. Чтобы восстановить турпоток, отельеры начали предлагать путешественникам скидки на размещение.

По данным туроператора «Мультитур», спад бронирований составляет 10–12%, многие гостиницы дают скидки в пределах 10–15%.

«Важно понимать, что курорт преимущественно предлагает бюджетные варианты размещения, там и так цены невысокие», — отметили в компании.

Туроператор прогнозирует, что в июне спад заездов будет на уровне 10–15%, а в высокий сезон продажи могут сохраниться на уровне прошлого года — «если не будет новых непредвиденных ситуаций».

В пресс-службе туроператора «Алеан» картина выглядит острее: спрос на курортные поселки Туапсинского района на лето снизился на 50% относительно показателей прошлого года.

«После аннуляций на фоне происшествия спрос по направлению не восстановился. Бронирования на лето идут неактивно. Объекты размещения, которые придерживаются динамического ценообразования, начинают корректировать цены. В небольших отелях снижение может быть в пределах 20%», — рассказали в компании.

По данным туроператоров, туристы переориентируются на Анапу, Крым, Лазаревское и Геленджик.